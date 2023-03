L’organisme OUTSaskatoon licencie 9 employés suite à une « pression financière »

L’un des organismes qui fournit de nombreux services à la communauté 2SLGBTQ+ de Saskatoon, OUTSaskatoon, a annoncé mercredi le licenciement des neuf membres du personnel, ainsi que la démission du directeur général, à cause d’un manque de financement.

La pression financière actuelle a limité notre capacité à maintenir les services actuels, ce qui a conduit à la mise à pied de neuf membres du personnel et à la démission de la directrice générale , peut-on lire dans le communiqué publié par OUTSaskatoon.

L’organisation a fait face à une augmentation importante de la demande de services essentiels, tout au long de la pandémie, indique le communiqué. Pour y faire face, OUTSaskatoon a augmenté ses ressources humaines, sans être en mesure de maintenir les niveaux de financement pour soutenir cette croissance.

Selon la présidente du conseil d'administration de OUTSaskatoon, Melody Wood, l’organisme continue à travailler afin d’offrir un espace sûr pour la communauté 2SLGBTQ+.

Nous avons pris ces mesures qui sont nécessaires pour que OUTSaskatoon puisse continuer à servir la communauté , déclare Melody Wood dans le communiqué.

Nous demandons à la communauté de nous soutenir et de nous comprendre pendant que nous traversons cette période difficile, sans que cela n'affecte la mission et les valeurs de OUTSaskatoon , ajoute-t-elle..

Ce phénomène soulève de nombreuses réactions chez des membres de la communauté 2SLGBTQ, notamment de la co-présidente de Queen City Pride, le festival de la fierté gaie de Regina, Lisa Phillipson.

Nous envoyons notre amour et notre soutien du mieux que nous pouvons depuis Regina. Des personnes sont directement touchées par cette situation, comme certains de mes amis. C’est une nouvelle qui brise le cœur , affirme Lisa Phillipson en soulignant que la survie des organismes à but non lucratif dépend généralement du financement qu'ils reçoivent.

Le Fransaskois et membre de la communauté 2SLGBTQ+, Dany Rousseau, partage l’avis de la co-présidente de Queen City Pride, en indiquant que les subventions sont essentielles pour les organismes caritatifs.

Dans un organisme comme OUTSaskatoon, c’est très important pour offrir des services. Surtout, leur service est diversifié avec un groupe quand même grandissant. [...] , affirme-t-il.

Les coupures touchent directement les groupes. Surtout ceux qui ont commencé un processus qui doit être retardé à cause du manque de ressources humaines à l'interne, et il y a d’autres gens qui vont peut-être abandonner des services ou s'orienter ailleurs , craint Dany Rousseau.

Des membres de la communauté LGBT accusent l’organisme, cible de critiques sur les réseaux sociaux, de manquer de transparence.

L’organisme OUTSaskatoon n’a pas répondu à notre demande d'entrevue.

Avec les informations de Fatoumata Traoré