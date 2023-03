Mort de patient : le chef des opérations du HSC affirme que les urgences étaient débordées

Le chef des opérations du Centre des sciences de la santé (HSC) de Winnipeg Shawn Young a affirmé jeudi que les patients étaient deux fois plus nombreux que d’habitude dans son service le soir où un patient est mort dans les couloirs de l'urgence du plus grand hôpital de Winnipeg.

Lundi soir, le temps d’attente moyen était de plus de deux heures. C’est historiquement haut, mais c’est le cas depuis des années , déplore Shawn Young.

Il indique que le patient était arrivé en ambulance et n’était pas accompagné de sa famille le soir du drame.

Peu après 23 h 30, le patient a été admis aux services d’urgences. Le patient a été évalué et trié. Environ une heure plus tard, le personnel a été mis au courant que l’état de santé du patient s’était détérioré. Le patient est mort peu de temps après , souligne M. Young.

Il explique que les patients sont triés en fonction de la gravité de leur cas afin d’accorder la priorité aux cas les plus urgents.

Enquête en cours

Combien de soignants travaillaient en temps supplémentaire ? combien de lits libres y avait-il ce soir-là ? le personnel avait-il été alerté à temps ? Autant de questions que le chef des opérations a préféré laisser sans réponse, laissant à l’enquête en cours le temps de déterminer les conditions qui ont entouré la mort du patient.

Un certain nombre de détails ne pouvaient pas non plus être révélés pour respecter la vie privée des patients, ajoute Shawn Young.

La directrice générale des services de soins intensifs, Jennifer Cumpsty, a rappelé que, malgré l’événement tragique, les Manitobains devaient continuer de consulter des professionnels de santé lorsqu’ils en ont besoin.

Pour la président du Syndicat des infirmières et infirmiers du Manitoba, Darlene Jackson, cette mort est l’exemple parfait d’une défaillance du système.