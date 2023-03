Une Première Nation albertaine inquiète des rejets toxiques d’un site de sables bitumineux

Depuis le mois de mai 2022, de l'eau contaminée provenant des bassins de décantation des résidus s'infiltre dans le sol autour du gisement. Cette eau contient des substances toxiques, comme du fer, de l'arsenic et des hydrocarbures. Au début du mois de février, dans un autre incident, un bassin de rétention a débordé, ce qui a rejeté 5,3 millions de litres d’eau contaminée dans l'environnement.

Un manque de communication dénoncé

La Première Nation Athabasca Chipewyan aurait voulu avoir été mise au courant de ces fuites plus tôt. Les membres de cette communauté ont appris l’existence de ces fuites lorsque le Régulateur de l'énergie de l'Alberta a ordonné à l’Impériale, propriétaire du projet, d’élaborer des plans pour mieux contenir les résidus et limiter leur impact sur l’environnement et la faune.

Des membres de la Première Nation ont pourtant eu au moins quatre rencontres avec des représentants de l’Impériale après la découverte des fuites, sans que ceux-ci ne mentionnent l’existence d’un risque de contamination environnementale.

Par écrit, l’Impériale regrette que leurs communications n'aient pas répondu aux attentes de la communauté [de la Première Nation Athabasca Chipewyan] et affirme avoir pris des mesures pour que ce manque de transparence ne se reproduise plus à l’avenir. De son côté, le chef de la Première Nation, Allen Adam, affirme qu’il va falloir beaucoup de travail de la part de l'Impériale pour s'assurer de rétablir la confiance avec [eux].

Aucun impact sur les cours d’eau et la faune, selon l’Impériale

Les eaux contaminées se seraient déversées dans une forêt et une tourbière adjacente au site Kearl. Le Régulateur de l'énergie de l'Alberta et l’Impériale affirment tous les deux que la faune et les cours d’eau du secteur n’ont pas été affectés par cette fuite.

La Première Nation Athabasca Chipewyan a tout de même demandé à ses membres de ne plus chasser ou pêcher près du site Kearl. Elle a également prélevé des échantillons qui seront analysés pour évaluer l’ampleur de la contamination.

Des agents d’Environnement et Changement climatique Canada ont aussi prélevé des échantillons qui sont présentement en cours d’analyse.

« Nous prenons ces fuites très au sérieux. Des gens utilisent les terres de la région pour chasser et pêcher, et ils ont récolté des animaux qui auraient pu être exposés à ces toxines mortelles. » — Une citation de Allan Adam, chef de la Première Nation de Athabasca Chipewyan

Notre peuple récolte des aliments dans la forêt et les rivières adjacentes au projet Kearl. Certains de ces aliments ont été partagés dans toute notre communauté. Nous les avons mangés pendant des mois, sans être conscients du danger potentiel , note le chef Allan Adam.

L’Impériale affirme que les déversements n'ont pas affecté les cours d'eau et la faune du secteur. Photo : Fourni par la Première Nation Athabasca Chipewyan/Nick Vardy

Des environnementalistes inquiets

Deux groupes de protection des écosystèmes soulignent que la contamination de l’environnement par des résidus pétroliers toxiques est un résultat direct de l’inaction du gouvernement et des compagnies qui exploitent les sables bitumineux.

Phillip Meintzer, de l’Association de la nature de l'Alberta, s’inquiète de l’impact des bassins de résidus sur les écosystèmes du nord de la province, où sont concentrés les projets d’exploitation des sables bitumineux. C'est un problème croissant dans le territoire. Le volume des résidus ne fait qu'augmenter parce que nous exploitons de plus en plus à partir les sables bitumineux , décrie-t-il.

« Dans un certain sens, nous ne sommes pas surpris. Nous sommes contrariés, déçus et inquiets des impacts environnementaux. » — Une citation de Phillip Meintzer, de l’Association de la nature de l'Alberta

Selon Jesse Cardinal, la directrice de l’organisation Keepers of the Waters, le problème écologique des bassins de résidus va au-delà des fuites d’eaux contaminées dans l’environnement.

Pour elle, une grande partie du défi est la remise en état des sites une fois l’exploitation des gisements terminée. Nous ne disposons d'aucune donnée scientifique solide et transparente pour démontrer que l’on peut éliminer les bassins de résidus du paysage de manière sûre et efficace , fait-elle valoir.

Elle critique également le double rôle du Régulateur de l'énergie de l'Alberta, qui approuve des nouveaux projets pétroliers, tout en devant assurer la protection de l’environnement. Ça confond le public pour savoir qui protège l’environnement en ce moment en Alberta , déclare-t-elle.

Le ministère de l’Environnement et des Zones protégées de l'Alberta n'a pas voulu commenter le dossier.

Avec les informations de Julia Wong, Kory Siegers, Paige Parsons et Audrey Neveu