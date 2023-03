Le Service de police de Toronto a demandé, jeudi, le renvoi de la policière Firouzeh Zarabi-Majd à l'audience sur la détermination de la sanction pour un comportement non professionnel et des déclarations incendiaires. L'agente a été reconnue coupable par contumace à l'issue de son audience disciplinaire en décembre de 8 des 10 accusations d'insubordination et de conduite déshonorante auxquelles elle faisait face.

L'agente Firouzeh Zarabi-Majd avait dénoncé le comportement d'un coéquipier au sujet de l'arrestation musclée d'un homme noir à Toronto dans le cadre du travail. Elle considérait que l'usage de la force était injustifié.

La policière avait néanmoins refusé de témoigner devant ses supérieurs au sujet de la conduite de son collègue.

L'arrestation violente d'un individu de couleur par la police dont l'agente Firouzeh Zarabi-Majd avait été témoin a été l'élément déclencheur dans cette affaire. Photo : CBC

L'individu appréhendé, qu'on ne peut identifier, fait face à des accusations criminelles devant la Cour de justice de l'Ontario. L'agente Zarabi-Majda a néanmoins publié son nom malgré un interdit de publication dans cette cause.

Les problèmes ont commencé lorsque l'employée a proféré des obscénités au téléphone à la surintendante, qui l'avait appelée pour comprendre ses absences répétées devant le comité des enquêtes internes.

La policière d'origine iranienne soutient qu'elle a par la suite enduré des années de représailles à caractère sexiste et raciste pour avoir dénoncé un collègue au point de porter plainte contre son service pour harcèlement devant le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario en 2020.

Attention : ce texte pourrait choquer certains lecteurs.

Firouzeh Zarabi-Majd a alors été accusée d'insubordination et de conduite scandaleuse par son employeur en janvier 2019 par rapport aux gazouillis qu'elle avait publiés sur son compte Twitter baptisé Dirty Shades of Blue , lequel affiche une photo d'elle en uniforme.

Ses premiers gazouillis controversés ont d'abord été envoyés à un membre du public. Elle traite le Torontois Fuck off loser et de Fuck off clown .

Dans d'autres microbillets tout aussi vulgaires, l'agente s'en est ensuite prise directement à son service.

L'ancien chef de police de Toronto, James Ramer Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Elle a par exemple traité l'ancien chef de police James Ramer de voyou , de prédateur , d' agresseur de femmes , d' homme lâche et de suprémaciste blanc pour n'avoir rien fait au sujet de la conduite de son collègue qu'elle avait dénoncée au préalable sur Twitter.

Elle s'est également attaquée à l'Association des policiers de Toronto, à la Commission des services de police de Toronto et à l'ancien maire John Tory.

Fuck the patriarchy , Toronto Police Service is a fucking bully , Stop silencing women , leur a-t-elle lancé sur Twitter dans de nombreux gazouillis sur une période de six mois.

Réquisitoire de la poursuite

L'avocat de la poursuite, Noah Schachter, affirme que la policière a miné l'autorité du chef de police en plus d'entacher sa réputation, celle du service et celle de ses collègues .

Il est important, selon lui, de garder le contrôle sur le service de police pour en assurer le bon fonctionnement.

Me Schachter a évoqué la gravité des critiques de la policière et il a d'ailleurs comparé ses actions à une véritable vendetta contre son employeur.

L'ancien maire John Tory à la sortie d'une audience devant la Commission des services de police quelques mois avant sa démission. Photo : Radio-Canada / Yanick Lepage

Le dommage qu'elle a causé à son employeur doit être considéré comme un facteur aggravant , déclare-t-il en rappelant que l'employée s'est identifiée comme une policière dans ses déclarations sur les réseaux sociaux.

« Il faut envoyer au public un message clair selon lequel ce genre de comportement est inacceptable de la part de tous les membres du service, qui sont tenus de respecter des normes plus élevées de professionnalisme que tout autre citoyen. » — Une citation de Noah Schachter, avocat du Service de police de Toronto

Me Schachter a réclamé son licenciement pur et simple devant le même tribunal administratif de police qui a déjà reconnu la responsabilité de l'agente Zarabi-Majd.

Il n'existe en outre selon lui aucune raison de croire qu'elle puisse être réintégrée dans le service. Elle a perdu toute crédibilité pour assumer ses fonctions , poursuit-il.

La poursuite soutient que l'agente Zarabi-Majd a entaché la réputation des collègues qu'elle a nommés dans ces gazouillis vitrioliques. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Elle a compromis l'intégrité de son service , dit-il en soulignant qu'elle est suivie par plus de 5000 abonnés sur Twitter.

Me Schachter affirme qu'il est essentiel de maintenir la confiance accordée par le public au corps de police et qu'il faut dissuader quiconque au sein du service d'adopter ce genre de comportement disgracieux.

Position de la défense

Dans sa réplique, la défense de Firouzeh Zarabi-Majd a évoqué le fait que sa cliente souffre d'un syndrome de stress post-traumatique.

La policière n'était d'ailleurs pas présente à l'audience de jeudi pour des raisons médicales. Elle est en congé maladie depuis décembre 2018.

L'agente Zarabi-Majd est maintenant représentée par une avocate, ce qui n'était pas le cas pendant l'audience disciplinaire de novembre à laquelle elle n'a pas assisté.

L'agente Firouzeh Zarabi-Majd n'a pas participé à aucune audience disciplinaire pour raisons de santé, si bien qu'une dénégation de culpabilité avait été inscrite à sa place au registre. Photo : Radio-Canada / Andy Hincenbergs

Firouzeh Zarabi-Majd avait présenté au tribunal en septembre 2022 une requête pour ajourner son audience pour cause de maladie, mais en vain.

Me Schachter avait expliqué à ce sujet que l'état de santé de l'employée ne pouvait excuser ni sa conduite ni son insubordination. Elle a été malhonnête tout au long de ce processus disciplinaire , avait-il dit.

Mme Zarabi-Majd avait alors requis les services de l'avocate Melanie Webb pour l'audience sur la détermination de la sanction.

Me Melanie Webb affirme, rapport médical à l'appui, que l'état de santé de sa cliente est la cause de son comportement sur les réseaux sociaux.

Le compte « Dirty Shades of Blue » de l'agente Zarabi-Majd est aujourd'hui introuvable sur Twitter. Photo : iStock / DKart

L'avocate explique que le harcèlement sexuel et le racisme dont elle a fait les frais pendant des années au sein de son poste de police ont eu des répercussions indéniables sur sa santé mentale.

« Une policière prometteuse qui compte près de 10 ans de carrière ne se lève pas un beau matin pour créer un compte Twitter afin d'y déverser son fiel et d'y créer la pagaille. » — Une citation de Melanie Webb, avocate de la défense

Me Webb cite des incidents de nature sexuelle dont sa cliente a été témoin au travail de la part de ses collègues masculins.

Il y est notamment question de propos dégradants sur les femmes, de blagues salaces et d'avances sexuelles.

Firouzeh Zarabi-Majd n'est pas la première agente à dénoncer des comportements sexistes et racistes au sein du service de police de Toronto. Photo : CBC / Ben Nelms

Dans le rapport psychiatrique, l'agente Zarabi-Majd parle d' une atmosphère de travail toxique et ajoute que ses supérieurs n'ont absolument rien fait pour changer la situation.

Me Webb mentionne pourtant que la performance de sa cliente au travail a fait l'objet de trois évaluations très positives de la part de ses supérieurs en 2014, 2017 et 2018.

Les rapports des ressources humaines soulignent même qu'elle était une bonne candidate au poste de détective grâce à ses qualités professionnelles, organisationnelles et communicationnelles.

On peut y lire notamment que l'agente Zarabi-Majd a dépassé toutes les attentes de ses supérieurs au sujet de son travail .

Ses collègues la qualifient de policière calme et responsable douée d'un bon jugement , et en compagnie de laquelle il est agréable de travailler.

Le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario se trouve dans cet édifice du centre-ville à Toronto. Photo : Radio-Canada / Julia Kosak

Me Webb ajoute que sa cliente a déjà reconnu qu'elle avait fait usage d' un langage vulgaire et inapproprié dans ses déclarations publiques.

Elle explique que l'agente a utilisé la plateforme Twitter pour dénoncer des comportements inacceptables en milieu de travail.

Elle s'y est certes très mal prise, mais elle était en crise et personne ne lui a offert d'aide , poursuit-elle.

L'avocate soutient en outre qu'un renvoi est une sanction trop sévère et disproportionnée par rapport aux faits reprochés compte tenu des circonstances médicales.

Ma cliente est une victime et une survivante du harcèlement sexuel en milieu de travail , dit-elle même si le Tribunal des droits de la personne n'a pas encore rendu sa décision à ce sujet.

Me Webb soutient que sa cliente ne peut en outre être disciplinée et sanctionnée pour avoir exposé des conditions de travail empoisonnées . Elle ne doit néanmoins jouir d'aucun passe-droit pour ses déclarations , conclut-elle.

La surintendante de police à la retraite, Robin McElary-Downer, qui préside les audiences, a mis son jugement en délibéré jusqu'à une date indéterminée.