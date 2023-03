La fermeture d’une clinique familiale laissera 4100 personnes sans médecin à Halifax

Les quatre médecins de la clinique familiale South End Family Practice, à Halifax, ont annoncé qu’ils la fermeraient à la fin août.

L’état actuel du système de santé en Nouvelle-Écosse et le manque de soutien aux fournisseurs de soins primaires ont accéléré cette fermeture , a écrit la Dre Maria Sampson à ses 937 patients.

Elle affirme que la clinique a travaillé avec l’équipe du recrutement des médecins au gouvernement de la Nouvelle-Écosse, mais a été incapable d’en trouver un seul pour prendre en charge certains des patients.

Au total, la Dre Sampson et ses collègues, la Dre Sarah Byrdie, la Dre Lianne Yoshida et la Dre Johanna Graham ont plus de 4100 patients.

Dans un entretien téléphonique, la Dre Graham a dit que le fardeau placé sur les médecins de famille était de plus en plus lourd, et qu’elles sont toutes épuisées. À elle seule, elle a 1850 patients, le nombre le plus élevé du groupe. Elle travaille aussi au département d’obstétrique de l’hôpital IWK .

13 % de la population attend un médecin de famille

Le 1er février 2023, il y avait plus de 133 000 résidents de la Nouvelle-Écosse sur la liste d’attente provinciale pour être jumelés à un médecin de famille.

C’est plus de 13 % de la population de la province, qui a connu ces dernières années une croissance sans précédent : 31 711 personnes ont emménagé en Nouvelle-Écosse de juillet 2021 à juillet 2022. L’été dernier, la liste d’attente s’est allongée au-delà de 100 000 noms pour la première fois.