Marchand défend son bilan économique et critique le style Labeaume

M. Marchand a tenu jeudi à répondre aux critiques formulées par le chef de l’opposition officielle, Claude Villeneuve, selon qui le maire ne se préoccupe pas suffisamment du développement économique, et ce, à l’heure où de nombreuses entreprises de Québec éprouvent des difficultés financières.

L’économie n’est pas une priorité pour Bruno Marchand. Après plus d'un an de mandat, on la cherche toujours, la vision. Dans un contexte où presque chaque journée nous amène une mauvaise nouvelle économique à Québec, c'est assez inquiétant , a déclaré Claude Villeneuve mercredi.

Claude Villeneuve reproche au maire Bruno Marchand de manquer de leadership en matière de développement économique. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc Andre Turgeon

Le chef de l’opposition a également déploré que le maire n’ait pas assisté au forum sur la main-d'œuvre organisé cette semaine par la Chambre de commerce et d’industrie de Québec.

Un ministre au diapason

M. Villeneuve aurait aimé voir Bruno Marchand y assister et appuyer les revendications du ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, qui a profité de sa participation au forum pour demander que le nombre d’immigrants s’installant à Québec soit doublé d’ici cinq ans.

La régionalisation de l'immigration, c'est un enjeu depuis longtemps. Mais là, on a une volonté de la part du gouvernement du Québec d'aller de l'avant. Là, on a le ministre de la Capitale-Nationale qui est au diapason. Il faut en profiter et se tourner vers le fédéral pour avoir de l'aide , a insisté Claude Villeneuve.

Bruno Marchand n’est pas de cet avis. Le maire préfère travailler en coulisse avec les niveaux de gouvernement supérieurs que de revendiquer à tout vent dans les médias.

Le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien (à droite), appuie la volonté de Québec de recevoir chaque année un plus grand nombre d'immigrants. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Il ne voit pas l’intérêt d’aller crier haut et fort sur tous les toits s’il sent une écoute et une volonté de collaborer de la part du gouvernement provincial.

C'est un vieux modèle , a déclaré le maire à l’attention des journalistes lors d’une mêlée de presse jeudi après-midi. Vous me dites que vous souhaiteriez que je sorte sur la place publique pour dire : "Voici ce qu'on veut." Je le ferai quand on va sentir qu'au gouvernement, on n'a pas l'écoute et on n'a pas la volonté de travailler ensemble.

Le maire de Québec a fait valoir qu’il serait contre-productif d’user constamment de son rapport de force en sortant dans les médias pour mettre de la pression sur le gouvernement Legault, que ce soit en matière d’immigration ou dans tout autre dossier conjoint.

Je vais être cet allié

Il a affirmé que cette attitude avait desservi Québec dans les années précédant son élection. En d’autres mots, sous la gouverne de son prédécesseur, Régis Labeaume, que le maire s’est toutefois gardé de nommer.

Si vous utilisez toujours votre rapport de force, si vous êtes toujours en train de montrer les poings, il n'y a personne qui va vouloir travailler avec vous. Puis regardez les trois dernières années à Québec, avant les élections, ç'a été pas mal ça, avant les élections , a soutenu M. Marchand.

Tant que les projets vont avancer, tant qu'on va avoir cette collaboration, moi je vais être ce partenaire, je vais être cet allié et le rapport de force, on l'utilisera un jour si on en a besoin, mais présentement, ça va bien. On a la confiance du premier ministre et de ses ministres et la région se développe bien mieux ainsi , a-t-il ajouté.

Bruno Marchand affirme que la ville se développe mieux à l'heure actuelle que lors des dernières années où Régis Labeaume (photo) était maire de Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Bruno Marchand, qui a rencontré les médias au sortir d’une rencontre d’une heure et demie avec le premier ministre François Legault, a répété à de nombreuses reprises que des annonces économiques étaient imminentes.

Ça fait longtemps qu'on travaille sur l'économie, on va continuer de le faire. Ça va être récurrent, les questions économiques, avec la récession, on verra si récession il y a, mais avec la zone de turbulences dans laquelle nous sommes, on va avoir des défis, mais on est bien positionné, on a une vision d'avenir, on est capable de se projeter en avant , a assuré le maire.

Ralentissement inégal

Tout en reconnaissant que certaines entreprises en arrachent par les temps qui courent, notamment celles œuvrant dans le domaine immobilier, M. Marchand a tenu à préciser que tout n’allait pas mal pour autant.

Le ralentissement n'est pas égal partout. Présentement, il y a des secteurs économiques qui vont très bien. [...] On ne peut pas dire que ça va mal. Si on dit ça, présentement, c'est complètement faux , a lancé le maire.

Il a mentionné que son administration continuerait de soutenir les entreprises en difficulté.

Avec la collaboration d’Olivier Lemieux