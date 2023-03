L’Événement 15-2 offre une édition spéciale pour la relâche scolaire

La programmation de cette édition fait une place de choix aux jeux de société et aux jeux vidéo, tant modernes que d'époque. Coordonnatrice à la programmation culturelle de la Ville de Val-d'Or, Stéphanie Poitras assure que la demande est forte pour un événement comme celui-ci.

Après nos éditions d’automne, les gens nous demandent toujours pourquoi on n’en fait pas plus souvent, mentionne-t-elle. On s’est dit qu’on garderait notre méga événement d’automne, avec plein d’autres trucs que des jeux, comme des spectacles ou des activités ludiques. En mars, on est vraiment plus dans l’essence de 15-2, soit le jeu de table, avec le support d’un animateur.

Ces jeunes ont profité de l'occasion pour se livrer une partie de jeu vidéo. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Accompagnés des jeunes Félicia et Lily, Martin Corbeil et Joanie Gilbert étaient parmi les premiers mordus attablés autour d'un jeu de société, jeudi, pour l'ouverture de l'Événement 15-2.

C'est une belle occasion de découvrir de nouveaux jeux, lance M. Corbeil. J'aime bien ça, mais je n'en ai pas beaucoup à la maison. Ici, c'est une belle occasion d'en essayer plusieurs.

« Les jeux de société, c'est une activité rassembleuse, on s'amuse en famille. » — Une citation de Joanie Gilbert

C'est du bon temps qu'on passe. On jouait un peu quand nous étions jeunes, mais depuis quelques années, on est devenus de grands adeptes avec des jeux plus avancés. On en a plus d’une centaine à la maison , renchérit Mme Gilbert.

Ce n'est pas le choix de jeux de société qui manque à l'Événement 15-2. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Une formule ouverte

Stéphanie Poitras croit que la formule très ouverte de l’Événement 15-2 explique en partie son succès. Ça permet de s’asseoir et de jouer longtemps , souligne-t-elle.