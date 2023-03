Important ralentissement pour les scieries du Saguenay-Lac-Saint-Jean

L'augmentation des coûts d'opération et la chute des prix du bois d'oeuvre touchent de plein fouet les scieries du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

C'est notamment le cas de la scierie de la Coopérative forestière de Petit Paris, à Saint-Ludger-de-Milot, qui suspend temporairement ses opérations.

Les fermetures dureront une semaine par mois tant et aussi longtemps que l'usine roulera à perte en raison de la chute des prix du bois d'oeuvre.

Près de 120 employés sont ainsi mis à pied.

On anticipait un peu des baisses avec ce qui se passe par rapport à la guerre en Ukraine, l’inflation, une possible récession aux États-Unis. Tout le marché de l’Amérique du Nord s’en ressent. Tous les projets ont été mis sur pause. On le voit au niveau des mises en chantier. Ça a diminué beaucoup , a indiqué Alain Paradis, directeur général de la Coopérative forestière de Petit Paris.

La scierie de la Coopérative forestière de Petit Paris est située à Saint-Ludger-de-Milot, au Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

À L'Ascension-de-Notre-Seigneur, Rémabec a fermé un quart de travail sur trois, une mesure qui touche une quarantaine de travailleurs.

Le Syndicat des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui alimente plusieurs scieries, note une baisse de la récolte en raison des conditions du marché.

La récolte a baissé un peu en 2022. Elle va baisser un peu en 2023, peut-être de cinq à 10 % dans les forêts privées de la région. Mais on va être encore là , a assuré le président du syndicat, Pierre-Maurice Gagnon.

Le Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) entrevoit toutefois des jours meilleurs possiblement à la fin de l'année. L'association estime que le marché de la construction domiciliaire reprendra dès que les taux d'intérêt se stabiliseront.

Aussitôt qu’on va avoir un signal de baisse de taux, la reprise va se faire parce qu’il y a un manque flagrant d’habitations à la grandeur de l’Amérique du Nord. Et du côté de la production, vous n’êtes pas sans savoir qu’il y a eu des annonces de fermetures massives dans l’Ouest canadien qui vont faire en sorte que les usines au Québec vont être en très bonne position pour profiter du regain de la reprise qu’on attend cet été , a exposé Michel Vincent, directeur, économie et marchés au CIFQ .

Produits forestiers Résolu dit surveiller la situation de près. L'entreprise a toutefois dû mettre à pied une quinzaine de travailleurs jusqu'au 11 juin en raison des difficultés d'accès à son territoire de coupe de Girardville.