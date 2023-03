Lors de son entrevue avec Radio-Canada, la globe-trotteuse montréalaise se trouvait à Sao Paulo, au Brésil, à quelque 10 000 kilomètres d’Amsterdam, où elle réside depuis peu. J’avais envie de carnaval, dit-elle simplement. C’est vraiment une énergie qui me motive en tant qu’artiste.

Au milieu d’une foule, durant le carnaval, quand tout le monde est tout nu, en train de frencher et de chanter des tounes, avec du brillant partout dans la face; c’est le moment où je me sens le plus calme, poursuit Gayance. J’apprécie le chaos, ça m’aide à me refaire, d’une certaine façon.

Gayance dit que l'énergie des carnavals l'inspire en tant qu'artiste. Photo : Floor Verhulst

Son album paru vendredi, rythmé de breakbeats, de house, de jazz et de R’n’B, joue sur la dualité du mot mascarade : d’un côté, il peut enjoindre à embrasser le désordre et les couleurs de la vie, à danser sous la pluie , et à être nous-mêmes. De l’autre, on peut le lier aux relations sociales empreintes d’hypocrisie, aux façades et aux mises en scène trompeuses.

Gayance a choisi son camp. Elle est foncièrement authentique et extravertie – bold, comme elle le décrit –, et invite toutes celles et tous ceux qui souhaitent la suivre à embarquer dans son char allégorique.

« C’est correct d’être extravertie. C’est correct d’être out there. D’être loud. Il faut vraiment continuer à être soi-même, et se foutre du reste. » — Une citation de Gayance

Sauter la clotûre

Gayance flirte avec les rythmes et les sons depuis son plus jeune âge. Elle n'avait toutefois jamais imaginé devenir musicienne, et encore moins sortir un album au début de sa trentaine.

Avant d’y arriver, elle a mis à l’essai presque tous les rôles de l’industrie musicale : animatrice pour VICE, coréalisatrice du documentaire Piu piu sur la musique dansante montréalaise, consultante en programmes musicaux chez POP Montréal, ou encore selector et DJ dans les bars d’ici et d’ailleurs.

Avant de se lancer dans la production de musique électronique, Gayance a longtemps mixé la musique des autres en tant que DJ. Photo : Facebook/Gayance

J’aime la musique avant tout, explique-t-elle. J’aime écouter de la musique, j’aime découvrir de la musique. C’est ça pour moi le truc important dans ma vie, et la base de qui je suis.

Puis, en 2021, elle a fait ses premier pas comme compositrice avec le microalbum No Toning Down. Celui-ci lui a permis de séduire l’étiquette londonienne Rhythm Section, sur laquelle est sorti Mascarade, et de remporter le trophée de la révélation musicale de l’année au Gala Dynastie, qui célèbre l’excellence noire.

Afin de réaliser son album, Gayance a postulé à une résidence PHI dans les Laurentides, non sans un syndrome de l’imposteur qui lui pèse encore aujourd’hui.

Entourée de collaboratrices (Janette King, Hua Li, Judith Little D), de collaborateurs (‎Raveen, ‎Émile Farley, David Ryshpan, Frase), d’une spécialiste de guérison par le son (sound healer) et d’une bonne dose de vin nature, la musicienne a composé l’essentiel de son premier album.

Seule Nunca Mais, titre sur lequel chante l’artiste hollandaise LAZA, a été composée en dehors du cadre de cette résidence de création.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

La piste aux influences house, sortie sous la forme d’un simple en octobre, semble d’ailleurs déjà séduire les adeptes de musique électronique sur les plateformes d’écoute en ligne. Moonrising (avec Judith Little D), une piste aux accents gospels inspirée du grand-père de Gayance et de sa tendance à amener son conga dans les églises québécoises, promet aussi de faire danser les foules cet été.

Mais l’album comporte également son lot de morceaux plus calmes, comme l’enveloppante chanson-titre Mascarade (avec Raveeen), ou la très R’n’B Lord Have Mercy (avec Judith Little D et Raveen). D’autres pièces aux rythmes brisés, comme Clout Chaser’s Anthem (avec Janette King & Hua Li) et Shore Apart (avec Raveen), pourraient trouver leur place tant dans les bars que dans les salons.

Je me suis vraiment inspiré de la musique que j’écoutais pour composer ma musique, explique Gayance. Quand je mixe, je ne vais jamais faire un DJ set complètement house, ou encore complètement hip-hop. Je n’aime pas ça. Donc j’avais envie de varier la note, et d’avoir différentes sonorités qui racontent des histoires.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

L’énergie Gayance

Mascarade regroupe donc des bribes de la vingtaine de Gayance, mais aussi des souvenirs de son enfance, comme l’enregistrement Inner G (1996), sur lequel on l’entend, à l’âge de quatre ans, proclamer son amour pour sa mère avec une fougue impressionnante.

On ressent aujourd'hui cette même énergie chez la musicienne lorsqu’elle dénonce les injustices sociales, ou demande un meilleur soutien aux artistes qui chantent en anglais au Québec – On doit accepter que ça ne veuille pas dire qu’on perd une culture. Il y plein de Québécois francophones qui font de la musique en anglais et ils sont tellement bons!

Ou encore, bien sûr, lorsqu’elle parle de son album, projet dans lequel elle s’est complètement investie. Elle veut d’ailleurs en faire un exemple pour les jeunes qui veulent se lancer en musique, et qui sont aux prises avec le syndrome de l’imposteur. Il faut just do it (« se lancer »), selon elle, à condition d’être prêt ou prête à travailler fort.