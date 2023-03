Le Colisée de Rimouski rouvrira vendredi

Le Colisée Financière Sun Life pourra rouvrir ses portes au public vendredi. L'accès à l'immeuble avait été restreint en début de semaine pour faire des travaux de réparation et de décontamination d'amiante.

Cette réouverture a été confirmée jeudi après-midi par la Ville de Rimouski et l'organisation de l'Océanic de Rimouski.

Les travaux de réparation des surfaces endommagées sont complétés et les tests de qualité de l’air effectués dans l’ensemble du bâtiment confirment l’absence de particules volatiles d’amiante dans l’air , précise la Ville par voie de communiqué.

Les travaux en lien avec le dégât d'eau survenu le 4 février dernier se poursuivent dans les bureaux administratifs de l'Océanic.

Une fermeture préventive

Le directeur général de la Ville de Rimouski, Marco Desbiens, a expliqué en point de presse que le taux de particules d'amiante présent dans l'air du Colisée n'a finalement jamais dépassé les normes.

« On a aussi pu procéder à des tests de qualité de l'air dans l'ensemble du bâtiment. Donc, la ventilation, les gradins, les bureaux, les chambres des joueurs, le hall, partout. [...] Le bâtiment est pleinement sécuritaire. » — Une citation de Marco Desbiens, directeur général de la Ville de Rimouski

Des tests plus approfondis menés sur les échantillons prélevés en fin de semaine dernière le confirment.

On est vraiment heureux de pouvoir confirmer qu'il n'y avait vraiment aucun danger pour le public étant donné que ces analyses-là, qui prennent un peu plus de temps, par des laboratoires spécialisés, confirment que les taux étaient sous les normes qui sont prévues pour les bâtiments publics. Ceci dit, par mesure de précaution, on se devait tout de même de prioriser la sécurité du public , a affirmé le directeur général.

Le match prévu samedi face aux Olympiques de Gatineau sera donc tenu au Colisée. Celui qui devait avoir lieu vendredi est remis au 5 mars.

Avec les informations de Marie-Christine Rioux