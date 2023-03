Joël Arseneau exhorte Ottawa et Québec à aider les pêcheurs d’appâts madelinots

Le député des Îles-de-la-Madeleine Joël Arseneau exige que les pêcheurs madelinots touchés par la fermeture de la pêche à la plie rouge et à la limande à queue jaune soient soutenus par Québec et Ottawa.

Le député péquiste dénonce que huit pêcheurs de l'archipel et une dizaine de leurs employés se retrouvent directement affectés par la décision de Pêches et Océans Canada (MPO).

Il déplore également que cette fermeture décrétée par Ottawa le 23 février dernier survienne quelques semaines seulement avant l'ouverture de la saison. Rappelons que le MPO a imposé un moratoire sur la pêche de ces deux espèces pour promouvoir la croissance des stocks.

Selon l’élu madelinot, le MPO fait fausse route en voulant protéger la ressource par le biais d’un moratoire puisque dans le rapport du Ministère, les experts écrivent que la mortalité par pêche représente une très faible proportion de la mortalité totale de la plie rouge dans le sud du golfe du Saint-Laurent notamment.

Si on a un moratoire aujourd’hui, c’est en lien direct avec l’incurie du ministère des Pêcheries de gérer les pêches correctement. [...] La responsabilité qui lui incombe est non seulement de prendre soin de la ressource, mais aussi de prendre soin des pêcheurs, de leur famille et de l’économie de tout un territoire des Îles-de-la-Madeleine , a scandé Joël Arseneau lors d’un point de presse en après-midi au parc d’hivernement du port de Cap-aux-Meules.

Le député péquiste s'attend à ce que la ministre des Pêches et Océans Joyce Murray gère les conséquences sur les flottilles affectées qui doivent rester à quai pour une durée indéterminée.

« Aujourd’hui, on veut que la ministre Joyce Murray assume sa responsabilité par rapport à la crise dans laquelle elle plonge les membres de cette flottille et qu’on débatte des solutions [pour dédommager les pêcheurs]. » — Une citation de Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui était aux côtés de Joël Arseneau lors du point de presse, abonde dans le même sens. J’ai bon espoir que l’erreur commise par les ministres Murray et Diane Lebouthillier [ministre fédéral de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine] ne se répétera pas. On ne veut plus entendre dire par des ministres que les pêcheurs doivent simplement changer de métier , indique-t-il.

Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, croit que la ministre des Pêches et Océans, Joyce Murray, a ignoré les réalités des pêcheurs madelinots dans sa décision de fermer la pêche à la plie rouge et à la limande à queue jaune. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

L'élu madelinot exhorte également le ministre québécois des Pêcheries, André Lamontagne, à se porter à la défense des pêcheurs touchés. Joël Arseneau a déjà acheminé une lettre à Joyce Murray et une autre au ministre Lamontagne dans lesquelles il leur fait part de ses demandes.

La ministre Joyce Murray de passage aux Îles-de-la-Madeleine

La ministre des Pêches et Océans, Joyce Murray, sera aux Îles-de-la-Madeleine vendredi matin pour rencontrer le Regroupement des pêcheurs d'appâts des Îles.

Le pêcheur Philippe Doyle rappelle que le Regroupement des pêcheurs d'appâts des Îles souhaite un système d’allocations de crabe. Il pourrait s'agir, selon l'organisation, d'une solution pour permettre aux pêcheurs de survivre à ce moratoire.

Plusieurs solutions s’offrent à la ministre [Joyce Murray] présentement telles que la possibilité de nous accorder des allocations vers une nouvelle pêcherie. On ne veut pas de compensation monétaire, on veut pouvoir pêcher pour gagner notre vie de façon durable comme nous l’avons toujours fait , demande le pêcheur.

« Nous demandons que la ministre soit présente avec solutions parce que nous savons que les alternatives existent. » — Une citation de Philippe Doyle, pêcheur membre du Regroupement des pêcheurs d'appâts des Îles

Philippe Doyle, un pêcheur membre du Regroupement des pêcheurs d'appâts des Îles, estime que le système d’allocations de crabe pourrait notamment être une solution pour permettre aux pêcheurs de survivre à ce moratoire. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Pour sa part, la ministre des Pêches et Océans défend la décision de suspendre la pêche à la plie rouge et à la limande à queue jaune. Elle martèle que cette décision d'Ottawa était nécessaire.

Le ministre indique que les stocks de ces deux espèces sont considérablement en déclin depuis plusieurs années, soit 2004 pour la plie rouge et 2009 pour la limande à queue jaune.

Joyce Murray dit être à la recherche de solutions avec son gouvernement, mais fait valoir que la situation n'est pas simple. C’est un défi pour moi parce que mon ministère n’est pas financé pour fournir des compensations aux pêcheurs des stocks en déclin , explique-t-elle.

Sinon, considérant les allocations supplémentaires de crabes suggérées par le Regroupement des pêcheurs d'appâts des Îles, la ministre ne croit pas qu’il s’agit de la meilleure solution. Tous ces stocks sont pleinement alloués, alors une allocation de stock supplémentaire va potentiellement la retirer à quelqu’un d’autre , estime-t-elle.

Selon le Regroupement, la pêche à la plie rouge et à la limande à queue jaune représente des retombées annuelles de plus de deux millions de dollars sur l'archipel.

Avec les informations d'Isabelle Larose