Fermeture de la Villa Sainte-Foy : l’administration Marchand appelée à intervenir

La direction de la Villa Sainte-Foy a prévenu ses 109 résidents cette semaine qu'ils devront déménager d'ici le mois de septembre.

Le bâtiment sera destiné sous toute vraisemblance au marché locatif. Plus de 100 résidents devront donc se trouver un nouveau logement.

Nous sommes tout simplement outrés par la fermeture d’une autre résidence privée pour aînés à Québec, la Villa Sainte-Foy , écrit d’emblée la formation des trois organismes dans une même missive.

Il est scandaleux que, près de cinq mois après l’avoir interpellé à ce sujet, la Ville de Québec n’ait toujours rien fait pour protéger les locataires aînés. Donc, nous réitérons, encore une fois, nos demandes auprès de l’administration Marchand : en urgence, elle doit utiliser les pouvoirs dont elle dispose en modifiant le zonage afin d’empêcher les changements d’usage des RPA , déclare Jonathan Carmichael, organisateur communautaire pour le BAIL.

Le maire Bruno Marchand a demandé aux équipes de la Ville de travailler sur des propositions pour la question des RPA . Des recommandations seront émises prochainement selon l’équipe du maire de Québec.

Les organismes jettent aussi la pierre, entre autres, sur le gouvernement du Québec, qui laisse le privé exploiter les locataires aînés et qui faillit à sa tâche d’offrir des services publics de santé .

Aider les résidents à se trouver un nouveau milieu de vie

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale offre son aide aux locataires de la Villa Sainte-Foy pour se reloger.

Le CIUSSS soutient et accompagne les résidents et les familles qui en ont besoin. Nous sommes là pour les aider à se relocaliser et à vivre cette transition le plus sereinement possible. Aussi, des intervenants du CIUSSS sont présents dans la RPA et procèdent à une évaluation clinique de tous les résidents, afin de cibler le milieu de vie le plus adapté à leurs situations, selon leurs besoins et leurs intérêts, que ce soit une résidence privée, une résidence intermédiaire ou un CHSLD , écrit-on par courriel.

La Villa Ste-Foy. Photo : Autre banques d'images / Bruno Boutin

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a été avisé de cette fermeture en décembre dernier, mais ce n'est que cette semaine que la direction de la Villa Sainte-Foy a prévenu ses résidents.

Il s’agit au moins de la troisième résidence de la région à annoncer sa transformation vers le marché locatif. En janvier, les résidents de La Seigneurie de Lévy, à Lévis, ont été avisés que leur résidence privée pour aînés (RPA) fermera ses portes en septembre 2023.

L’automne dernier, les propriétaires d'une autre résidence, la Seigneurie de Salaberry du quartier Saint-Jean-Baptiste, ont annoncé la fin de leurs activités et la reconversion de l'immeuble en logements locatifs. Une centaine de résidents ont dû préparer leur déménagement.