Judo : la gloire des sœurs Savoie aux Jeux du Canada

C’est tout un exploit qu’ont accompli les judokas Marisol et Mahée Savoie de Dieppe au Nouveau-Brunswick. Ces deux sœurs ont remporté respectivement une médaille d’or et une médaille d’argent dans leur catégorie en judo aux Jeux du Canada à l’Île-du-Prince-Édouard.

Les deux jeunes judokas du club Otoshi de Dieppe ont de quoi être fière et peuvent revenir à la maison la tête haute.

L'or pour Marisol

Marisol Savoie, 13 ans, a remporté la médaille d’or dans la catégorie féminine -44 kg mercredi.

J’étais vraiment contente de remporter cette médaille-là pour moi, mais aussi pour ma province et de prouver que même si tu es jeune, on est capable de remporter beaucoup de prix et accomplir beaucoup de choses , lance-t-elle.

Marisol affirme prendre son inspiration de sa grande sœur, Mahée, qui a quant à elle remporté la médaille d’argent dans la catégorie féminine -57 kg jeudi.

Mahée c’est vraiment comme mon modèle, c’est comme elle que je suis depuis que je suis toute petite et que je m’inspire , dit Marisol.

Pour sa première expérience aux Jeux du Canada, Marisol Savoie ne pouvait demander mieux. Remporter une médaille devant les yeux de son modèle est un moment inoubliable.

Elle était super fière de moi et on s’est donné un gros câlin et c’était juste comme vraiment un beau moment! , raconte-t-elle avec émotion.

La jeune judoka affirme que sa bonne préparation et sa concentration lui ont permis de battre ses adversaires.

L’argent pour Mahée

Mahée Savoie ne s’en cache pas. Elle aurait aimé remporter la première place, mais est tout de même très fière de sa performance.

Je suis fière pareille, c'est comme bittersweet, cette fille-là, j’ai perdu contre elle toute l'année c'est toujours moi et elle en finale, et c'est encore elle qui a gagné, mais la prochaine fois , explique-t-elle.

Elle affirme ne pas baisser les bras. J'ai parlé avec mon entraîneur et une coupe de choses à travailler, mais je pense que la prochaine fois, on pourra avoir le dessus.

La judoka de 18 ans s’envolera bientôt en Allemagne avec Judo Canada et espère pouvoir montrer de quel bois elle se chauffe devant ses adversaires.

En attendant, elle célèbre sa victoire, et celle de sa sœur Marisol. J’ai pleuré beaucoup! J'étais vraiment vraiment vraiment fière d’elle, j’aurais pas pu être plus fière d’elle!

