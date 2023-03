Charge rapide, réparation facile, voici les téléphones qui ont attiré l’attention au MWC

Le téléphone Redmi qui se charge en moins de cinq minutes

L’entreprise chinoise Xiaomi a dévoilé la dernière avancée technologique de son fabricant de téléphones Redmi : un câble de 300W qui permet de recharger son téléphone Note 12 Discovery Edition, sorti en Chine, en moins de cinq minutes.

Il est également possible de ne charger que la moitié de la batterie, en un peu plus de deux minutes seulement.

Redmi avait déjà réussi à recharger l’un de ses téléphones en neuf minutes à 210W. Elle vient donc de battre son propre record.

Cette performance est plus impressionnante que celle de son rival Realme, qui parvient tout de même à réaliser l’exploit de recharger un téléphone sous la barre des 10 minutes.

Realme et son téléphone qui se recharge en 9 minutes 30 secondes

À son kiosque, l’entreprise chinoise Realme a démontré qu’elle pouvait alimenter à 100 % la batterie de son nouvel appareil GT Neo 5 en 9 min. 30 sec. Cette technologie, qu’elle a dévoilée plus tôt en février, atteint les 240W.

Concrètement, le fabricant promet qu’avec 30 secondes d’alimentation, la batterie du téléphone est suffisamment puissante pour tenir un appel de deux heures, ou encore écouter de la musique pendant trois heures ou regarder 40 minutes de vidéo diffusées en continu.

Outre sa recharge ultrarapide, ce téléphone intelligent de Realme est doté de 16 Go de mémoire vive et de 256 Go de stockage. Son écran fait 6,7 pouces (16,3 cm) et l’appareil compte trois caméras arrière, dont une de 50 mégapixels. Au dos du téléphone, un rectangle lumineux affiche différentes couleurs pour indiquer le niveau d’alimentation de la batterie, ou encore pour indiquer un appel entrant, entre autres.

L’appareil a déjà été annoncé en Chine, mais sortira dans d’autres marchés avant l’été, sous le nom de Realme GT3.

Le téléphone à bandes colorées de OnePlus

Un autre fabricant chinois de téléphones intelligents s’est démarqué lors du Salon mondial du mobile de Barcelone. Il s’agit de OnePlus, qui a notamment dévoilé son téléphone concept OnePlus 11 doté de bandes lumineuses colorées à l’arrière.

Celles-ci ont une fonction bien précise : elles représentent le liquide de refroidissement du système Active CryoFlux du téléphone, qui permet notamment d’améliorer les vitesses de charge, et donc les performances de jeu, sans émettre de bruit comme le ferait un ventilateur.

OnePlus estime que sa technologie pourrait augmenter le taux de rafraîchissement de trois à quatre images par seconde. Elle pourrait également permettre de réduire le temps de recharge du téléphone de 30 à 45 secondes, selon l’entreprise.

On ne sait toutefois pas si OnePlus compte commercialiser au grand public son appareil concept.

Le téléphone de Nokia se répare en quelques minutes

Le Nokia G22, destiné au marché européen et dévoilé tout juste avant le Salon mondial du mobile, a été conçu en partenariat avec le site iFixit, connu pour détailler chaque étape de réparation d’appareils électroniques.

Le téléphone intelligent de Nokia est donc facile à ouvrir et ses composantes, comme la batterie, l’écran ou le port de chargement, peuvent facilement être remplacées à la maison, sans l’aide d’un ou d’une professionnelle.

Le téléphone Nokia G22, dévoilé récemment Photo : HMD

L’appareil est doté d’un écran de 6,5 pouces (16,6 centimètres), d’une caméra de 50 mégapixels et d’une batterie de grande capacité de 5050 mA h.

Les téléphones à écrans pliables

Cette semaine à Barcelone, une poignée de téléphones intelligents à écran pliable ont été exposés, au plus grand plaisir des technophiles, aux prises avec une offre jusqu’ici limitée aux Samsung Flip et Fold.

L’entreprise chinoise Honor, par exemple, a exposé au Salon son téléphone intelligent pliable Magic VS, qui se détaillera à environ 2300 $ lors de sa sortie, dont la date est inconnue pour le moment en Amérique du Nord.

Une autre entreprise chinoise, Oppo, a montré à son kiosque son appareil à écran pliant Find N2 Flip, destiné lui aussi aux marchés occidentaux.

Les innovations technologiques étaient bien au rendez-vous cette semaine à Barcelone, malgré la morosité du marché des téléphones intelligents. Notons que dans la dernière année, les ventes de ces appareils ont été à leur plus faible depuis 2013, selon l’agence spécialisée IDC.

Des analystes notent, comme facteur pouvant expliquer en partie cette baisse, une tendance des consommateurs et consommatrices à vouloir conserver leurs appareils électroniques plus longtemps qu’auparavant.