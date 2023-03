Mercier Industries obtient un prêt de 1,2 M$ de DEC pour un projet totalisant 10 M$

Les sommes versées serviront à la PME pour l’acquisition d’équipements automatisés et s’inscrivent dans un projet global d’agrandissement de 10 M$.

« DEC finance en partie des équipements, mais pour le projet actuel il y a énormément de pieds carrés de bâtiment aussi qui sont impliqués. On va doubler notre surface. » — Une citation de Sara Mercier, directrice générale de Mercier Industries

C'est lors d'une rencontre entre les gestionnaires de Mercier Industries et du ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, que l'annonce a été faite. M. Rodriguez se trouvait dans la région pour deux jours afin d'annoncer différents investissements.

La firme située à Jonquière est depuis plusieurs mois au coeur d'un important chantier d’agrandissement. La phase 1 du projet est complétée depuis le mois de septembre et la phase 2 devrait se terminer au cours de l'été. C’est l'acquisition d'équipements technologiques, dont les dimensions sont imposantes, qui a motivé les gestionnaires de la PME à procéder à des agrandissements.

Quelques-uns des équipements automatisés acquis par la Mercier Industries. Photo : (Gracieuseté : Mercier Industries)

Les phases d’agrandissement touchent les bureaux, l’expédition et le mécanosoudage. On travaille à l’automatisation, mais une quinzaine d’emplois seront quand même créés. Il va y avoir de nouveaux postes de gestion aussi puisque c’est une étape de croissance. C’est une marche à monter à tous les niveaux de l’entreprise. Nous allons recevoir un deuxième robot soudeur sous peu et nous avons installé une fraiseuse automatisée à 16 tables de chargement indépendantes. La machine continuera à rouler après les quarts de travail, ce qui augmentera de beaucoup les capacités de production , explique Sara Mercier.

L’entreprise compte ainsi gagner en agilité et répondre plus facilement à la demande. Mme Mercier conclut que la pénurie de main-d’œuvre encourage également à investir davantage dans ce type de technologie.

D'autres rencontres

En plus de cette annonce, Pablo Rodriguez a rencontré la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, jeudi matin.

Du côté du cabinet de la mairesse, il a été mentionné que le ministre fédéral a été sensibilisé au dossier du caribou forestier. La zone industrialo-portuaire de Saguenay et le musée du Fjord ont aussi fait partie des échanges qui ont été qualifiés de conviviaux. Le ministre du Patrimoine a d'ailleurs reçu des mains de la mairesse une paire de mitaines en forme de sébaste, qui servent à faire la promotion de la pêche blanche sur le Saguenay.

Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a publié cette photo où il porte les mitaines remises par la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, qu'il a rencontrée en matinée. Photo : Tirée de Facebook

Mercredi, il a rencontré le député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel. Ce dernier a d'ailleurs publié une photo d'eux sur Facebook annonçant qu'il y avait « de la grande visite ».