Huit ans après avoir été volé à Buckingham, un tableau est retourné à sa créatrice

C’est toute une surprise, un matin, quand la police t’appelle , confie Diane Fontaine.

L’artiste raconte que le 26 février dernier, une dame s’est présentée au poste de police de Gatineau avec ce tableau .

Elle a dit qu’elle ne pouvait pas avoir la conscience tranquille, [puisque] ce tableau avait été volé et était chez elle , poursuit Diane Fontaine. En restituant le tableau à la police, la citoyenne aurait désigné la personne avec qui elle vit comme étant l’un des responsables du larcin.

Une version que le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) ne confirme pas. Ce sont des démarches dans un autre dossier qui nous ont permis de nous rendre là , indique la porte-parole du SPVG , Andrée East.

Cette dernière précise qu’un seul individu est pour l’instant mis en cause et que le dossier va être soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) .

Si des gens ont des informations sur les deux autres tableaux, on les invite à nous appeler , conclut Andrée East.

« Tableau volé retrouvé »

Le vol avait été perpétré le 7 août 2015, année de l’ouverture de la galerie d’art de Mme Fontaine dans le secteur de Buckingham. La grande fenêtre du lieu avait été brisée et trois de ses toiles avaient disparu, se souvient l’artiste.

Un an plus tard, un agent de police avait assuré un suivi. Mais en l’absence d’éléments probants, Diane Fontaine avait perdu espoir de revoir un jour les œuvres dérobées.

Retrouver l’un de ces trois tableaux est comme un cadeau auquel tu ne t’attendais pas [du tout] . Je vois ça comme un signe de la vie, car je vais fêter le huitième anniversaire de l’ouverture de la galerie, le 24 mars , commente-t-elle.

Les deux autres tableaux, Babe chante le blues et Femme bélier, demeurent pour l’instant introuvables. La galeriste pense qu’ils auraient peut-être été vendus.

Les tableaux «Babe chante le blues» et «Femme bélier» demeurent pour l’instant introuvables. Photo : Avec la gracieuseté de Diane Fontaine

Quant à Marie-Lou, qui jouxte à présent les créations les plus récentes de Diane Fontaine, il témoigne de son évolution picturale, fait valoir la peintre.

Fort d’une histoire assez spéciale , relève la galeriste, le tableau sera bientôt remis en vente le 24 mars, accompagné d’une note : Tableau volé retrouvé .

Avec des informations de Christelle D’Amours