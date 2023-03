À Calgary, le projet d’un nouveau complexe sportif intérieur se concrétise

L’emplacement actuel du projet est le parc Foothills Athletic dans le nord-ouest de Calgary, actuellement occupé par un stade de baseball. Le comité réfléchit en ce moment aux installations que le complexe proposera.

Ce projet inclut des installations sportives et des immeubles à usages multiples, dont le terrain intérieur qui se retrouve dans le bâtiment jaune. Photo : Ville de Calgary

Le nouvel aménagement que nous proposons [...] sépare les différents espaces pour qu’une partie de soccer puisse se jouer en même temps qu’une course d’athlétisme et il permet des événements compétitifs , déclare Jasmine Mian, conseillère municipale de Calgary et présidente du comité.

« Nous voulons construire un établissement qui pourra accueillir des compétitions et que la population pourra utiliser dès son ouverture. » — Une citation de Jasmine Mian, présidente du comité du complexe sportif multidisciplinaire

Le comité propose une piste de course de 200 mètres, au lieu de 400 mètres comme envisagé en 2019, qui sera d’un côté d’un bâtiment avec divers terrains de sports alors que de l’autre côté de la bâtisse se tiendra le grand terrain intérieur. Selon Jasmine Mian, ce type de concept permettrait de réduire les coûts associés à la structure du toit.

La Ville a alloué 109 millions de dollars au projet, mais cherche encore d’autres sources de financement alors que l’idée date d'il y a plus de 10 ans.

Calgary évalue que la conception et la construction du bâtiment prendront cinq ans, pour un coût approximatif de 250 millions de dollars. Le nouveau plan reflète aussi la vision de la Ville, qui souhaite éliminer les difficultés d’accès pour ceux qui veulent pratiquer des sports.

Heather Johnson, directrice des programmes sociaux et récréatifs de la Ville, souligne qu’un des objectifs du projet est de rendre le complexe sportif le plus accessible possible.

« Nous voulons nous assurer que l’aménagement permette l’accès à autant de sports que possible, par autant de communautés que possible tout en minimisant le besoin [d'augmenter] les impôts. » — Une citation de Heather Johnson, directrice des programmes sociaux et récréatifs, Ville de Calgary

Le plan à plus long terme qui vise la zone du parc Foothills Athletic prévoit le renouvellement et l’ajout d’installations sportives sur la portion de terrain appartenant à la Ville.

Pour la portion de terrain dont l’Université de Calgary est propriétaire, incluant le stade McMahon, l’université envisage plutôt des projets résidentiels et commerciaux.

Avec les informations de Omar Sherif