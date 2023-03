Salles de retrait : Québec ne veut pas aller « au fond des choses », dit le PLQ

La députée libérale Marwah Rizqy a été la première déçue de la décision du gouvernement caquiste. C’est elle qui a déposé deux mandats d’initiative à l’Assemblée nationale pour demander la création de ces commissions parlementaires.

On nous fait dire, encore une fois, que ce n'est pas nécessaire d'aller au fond des choses , déplore-t-elle.

Marwah Rizqy demande au gouvernement Legault de faire toute la lumière sur la violence dans les écoles et sur l'usage des salles de retrait.

La députée de Saint-Laurent a formulé une première demande le 13 décembre dans la foulée d’un reportage de Radio-Canada qui faisait état de l’usage abusif des salles de retrait dans certains milieux scolaires. Elle souhaitait que les élus puissent mener des consultations et identifier les bonnes pratiques en visitant des écoles.

Puis, le 31 janvier, Marwah Rizqy a déposé une deuxième requête, cette fois pour demander la création d’une commission parlementaire sur la violence dans les écoles. Une demande d’accès à l’information faite par le Parti libéral démontre en effet une tendance à la hausse des événements violents rapportés dans plusieurs centres de services scolaires de la province.

Les deux demandes ont été tour à tour rejetées par le gouvernement lors de séances de travail qui se sont tenues les 16 et 23 février.

« L'affaire était entendue avant même que j'aie plaidé la cause, déplore Marwah Rizqy. Ils m'attendaient avec une feuille qu'on m'a lue de façon très froide. On m'a refusé carrément les mandats d'initiative, sans argument. »

Plusieurs groupes de parents et de professionnels avaient pourtant appuyé publiquement le Parti libéral dans ses démarches.

« Ils ne disent pas non à moi, Marwah Rizqy, ils disent non aux profs, aux parents et aux directions d'école, au personnel de soutien. »