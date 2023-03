La rue Wellington Nord pourrait devenir piétonne les fins de semaine cet été 

Faire de Wellington Nord un lieu de socialisation par excellence pour la saison estivale : voilà le souhait du conseiller municipal du secteur, Raïs Kibonge.

« Le but principal, c'est toujours d'augmenter l'attractivité au centre-ville. Que les gens ne se posent plus la question "est-ce que j'y vais ou pas?", mais qu'ils y aillent en se disant qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant à faire. » — Une citation de Raïs Kibonge, conseiller du district du Lac-des-Nations

Pour y arriver, la Ville envisage de piétonniser la rue durant les fins de semaine.

Le but, c'est de ne pas laisser la rue totalement vide, mais c'est de faire que chaque fin de semaine, il y ait des événements qui font que les gens viennent au centre-ville non seulement pour consommer dans les commerces locaux, mais aussi pour pouvoir profiter d’événements comme Bouffe ton centro, ou bien d’un spectacle de rue. [...] Ce qu'on veut, c'est vraiment de dire "venez au centre-ville chaque fin de semaine, il va y avoir quelque chose de différent, et vous allez voir votre centre-ville d'une autre façon" , avance Raïs Kibonge.

Le projet serait bien différent de celui de Wellington-sur-Mer, qui a été organisé en 2020 et en 2021 et qui interdisait la circulation automobile dans une petite portion de la rue en tout temps.

Pour l'instant, ce qui est sur la table mais qui n’a pas encore été présenté directement au conseil municipal, c'est d'avoir les fins de semaine piétonnes, donc toute la Wellington Nord serait fermée aux autos et libre pour les piétons, et toute la semaine aurait une double circulation régulière. Comme ça, il y a un compromis entre les besoins des commerces, de voir qu’il y a de la circulation et de la vitalité, et les besoins de fin de semaine de s'approprier le secteur , précise le conseiller.

L'idée est saluée par le Conseil régional de l’environnement.

On appuie une idée comme celle-là, surtout par rapport à la sécurisation des usagers de la route plus vulnérables, comme les piétons et les cyclistes. On pense qu'à la ville de Sherbrooke, c'est une belle façon de se montrer comme une leader, comme quoi elle appuie la mobilité durable , souligne la chargée de projets en mobilité durable du Conseil régional de l'environnement, Ariane Lafontaine.

Quelques inquiétudes chez des commerçants

Des commerçants rencontrés par Radio-Canada jeudi ont émis certaines inquiétudes sur le projet, sans toutefois fermer la porte à l’idée. Le stationnement pourrait notamment être compliqué, craignent-ils, surtout alors que le stationnement Webster demeure fermé.

« Je trouve que c'est une excellente idée, si on peut prévoir des stationnements alternatifs, parce que c'est déjà compliqué. Moi, j'organise des événements ici, les personnes ont déjà du mal à se stationner. » — Une citation de Marie-C. Labbé, organisatrice d’événements

On trouve ça super intéressant que la rue devienne plus un milieu de vie pendant les fins de semaine, c'est enthousiasmant. Mais effectivement, il y a de bons défis à évaluer puis à contrer pour que ce soit fonctionnel puis que ça ne fasse pas fuir les gens qui pourraient vouloir venir au centre-ville en venant de l'extérieur, donc obligatoirement en voiture , renchérit le libraire à la librairie Appalaches, David Lessard-Gagnon.

Succès dans d'autres municipalités

Le succès de démarches similaires dans d’autres municipalités devrait toutefois apaiser certaines craintes, croit Ariane Lafontaine.

On voit que les rues piétonnes dans d'autres endroits, dans le monde ou à Montréal, connaissent beaucoup de succès. Puis ce sont des rues piétonnes qui sont mises à la longueur de la semaine, donc sept jours par semaine. C'est sûr que nous, on encourage à aller vers ça éventuellement , indique-t-elle.

« Souvent, il y a beaucoup d'inquiétudes en amont du projet. Puis une fois que le projet est réalisé, les commerçants se rendent compte que bien souvent, leurs chiffres d'affaires n’ont pas nécessairement diminué, mais ont même augmenté. » — Une citation de Ariane Lafontaine, chargée de projet en mobilité durable, Conseil régional de l’Environnement

À Trois-Rivières, la piétonnisation est en vigueur tous les étés depuis trois ans et est d'ailleurs considérée comme un succès.

On souhaite conserver la piétonnisation , soutient Gena Déziel, qui est présidente de la Société de développement commercial (SDC) du centre-ville de Trois-Rivières et présidente du regroupement des SDC du Québec.

Selon elle, la clé du succès est de développer des projets en concertation avec le milieu.

À Trois-Rivières, on a plusieurs organisations qui travaillent ensemble pour arriver à faire en sorte que ça fonctionne. Pour nous, ça a été les conditions gagnantes , soutient-elle.

Raïs Kibonge assure que le projet à l’étude est loin d’être coulé dans le béton. Le sujet devrait être présenté au conseil municipal dans les prochaines semaines.

Avec les informations de Thomas Deshaies