Opération Enfant Soleil remet 145 000 $ au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les dons sont faits pour des projets qui visent à améliorer les soins prodigués aux enfants.

C’est l’hôpital de Dolbeau-Mistassini qui reçoit le plus grand montant avec un peu moins de 40 000 $. Il permettra notamment de financer l’achat d’un incubateur convertible en table de soins pour les nouveau-nés. Une lampe de photothérapie permettant de traiter la jaunisse sera également achetée.

Suzie Tremblay, assistante infirmière chef au centre des naissances de l'hôpital de Dolbeau-Mistassini, explique que les nouveaux équipements sont aussi bien accueillis par le personnel.

Oui, au niveau du nouveau-né et pour les familles, il y a beaucoup d'avantages, mais au niveau du personnel aussi, il y a beaucoup d'avantages. Ça amène de la mobilisation. Ça amène de l'engouement à travailler dans des secteurs spécialisés. Ça amène le personnel à approfondir les connaissances, réviser les notions, améliorer les techniques de manipulation des nouveau-nés, puis la volonté d'en faire plus pour la clientèle également , a-t-elle indiqué en entrevue jeudi après-midi.

Suzie Tremblay est assistante infirmière chef au centre des naissances de l'hôpital de Dolbeau-Mistassini. Photo : Gracieuseté

Au fil des ans, l'hôpital dolmissois a reçu plus de 300 000 $.

L’hôpital d’Alma obtient un peu plus de 25 000 $ qui serviront pour l’achat d’une lampe chauffante permettant de réchauffer les nouveau-nés dont la température corporelle n’est pas adéquate.

Le Centre Mamik Lac-Saint-Jean bénéficie d’une somme de 8000 $ pour aider à promouvoir les saines habitudes chez les jeunes Autochtones par le sport.

Les autres montants sont allés au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour quatre tables d’examen pédiatrique dédiées aux CLSC (14 200$), à l’hôpital de Roberval pour une civière plus confortable pour les enfants (21 150 $), à l’hôpital de Jonquière pour entre autres l’achat d’un appareil d’évaluation de la surdité (20 775 $) et l’hôpital de Chicoutimi pour divers équipements (15 000 $).

Opération Enfant Soleil a aussi présenté son ambassadeur régional pour cette année. Il s'agit d'Anaïs, qui a eu la confirmation d'un diagnostic de déficience motrice cérébrale à l'âge 18 mois.