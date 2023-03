Des députés de la Péninsule acadienne préoccupés par l’augmentation de la pauvreté

Des députés de la Péninsule acadienne constatent la progression de la pauvreté qui semble se dessiner dans la région et demandent au gouvernement du Nouveau-Brunswick d'agir.

Des reportages de Radio-Canada ont récemment illustré l'augmentation des demandes d'aide auprès des banques alimentaires et vestimentaires de la Péninsule acadienne, particulièrement de la part de parents de jeunes enfants.

L'augmentation de ces demandes d'aide n'est pas un phénomène qui surprend des députés de la Péninsule acadienne.

La députée libérale de Caraquet, Isabelle Thériault, considère que le gouvernement provincial n'est pas équitable dans ses démarches pour tenter d'enrayer la pauvreté. Photo : Radio-Canada

La députée libérale de Caraquet, Isabelle Thériault, assure qu'elle se rend compte de ce qui se passe sur le terrain.

On s'en aperçoit beaucoup à notre bureau de circonscription d'après les visites puis les appels qu'on reçoit que les gens, les familles ont de la difficulté à joindre les deux bouts , affirme-t-elle. Évidemment, ç'a un impact direct sur les enfants.

Un programme inéquitable

Un programme du gouvernement provincial lancé l'automne dernier pour offrir aux élèves dans le besoin un meilleur accès à des aliments sains laisse la députée sur sa faim.

Ces partenariats-là se sont simplement réalisés dans le sud de la province et puis ça ne s'est jamais rendu chez nous , déplore-t-elle. Il y a un débalancement quelque part.

Redistribuer la richesse

Le député de Shippagan-Lamèque-Miscou, Éric Mallet, constate aussi que la pauvreté fait de plus en plus de ravages chez les familles.

Le député libéral de Shippaga-Lamèque-Miscou, Éric Mallet, croit que le gouvernement provincial devrait en faire davantage pour aider les moins nantis. Photo : Radio-Canada

Le gouvernement provincial fait des millions de surplus , note-t-il. S'il avait au moins la décence de prendre un pourcentage de ces surplus-là et les injecter auprès de la population.

La cheffe libérale, Susan Holt, qui veut devenir députée de Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore, assure qu'elle a le pouls de la situation sur le terrain.

La cheffe libérale, Susan Holt, qui convoite la circonscription de Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore, assure qu'elle constate sur le terrain les effets négatifs de la pauvreté. Photo : Radio-Canada / René Landry

J'étais à Paquetville, je parlais à quelqu'un qui est responsable d'une épicerie et il me disait qu'il le voit avec ses clients qui comptent chaque sou , relate-t-elle.

La cheffe libérale propose un programme de prestations pour la nourriture et le carburant bonifié et élargi, un plafond des prix des loyers et un programme d'alimentation accessible à toutes les écoles, dans le nord comme dans le sud de la province.