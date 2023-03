Un casse-tête administratif prive le Bas-Saint-Laurent d’un neurologue

Le Dr Wissam Rizk est arrivé au Québec il y a six mois après avoir quitté son pays d’origine, le Liban, aux prises avec une crise économique et politique.

Il a été formé comme neurologue au Liban et en France et a pratiqué pendant cinq ans avant de s’exiler.

Le neurologue libanais Wissam Rizk attend depuis trois mois son permis de travail. Photo : Radio-Canada / Sébastien Ross

Depuis son arrivée au Canada, il a rempli toute la documentation requise par le Collège des médecins du Québec et a complété son stage d’observation obligatoire de trois mois dans un hôpital de Québec.

Sa demande pour un permis de travail a été faite à Immigration et citoyenneté Canada le 16 novembre dernier. Depuis, il attend.

On m’attend, j’ai déjà un contrat de signé, mes collègues m’attendent , déplore Wissam Rizk qui se dit frustré, mais surtout déçu de son expérience.

Il dit connaître des collègues libanais qui sont passés par le même processus, mais qui ont reçu leur permis dans un délai de 2 à 3 semaines.

À l’hôpital de Rimouski, on attend ses services avec impatience. Pour l’instant, trois neurologues doivent couvrir le territoire qui s'étend de La Pocatière jusqu’à Gaspé.

On commence à être essoufflés , laisse tomber la Dr Nao Bélanger, neurologue depuis 7 ans à l’hôpital de Rimouski. Je ne comprends pas que ce soit aussi long avec un dossier qui est clair, qui est bien fait.

« C’est une perte de temps pour lui, c’est une perte de temps pour nous et pour toute la population qui n’aura pas accès à un neurologue. » — Une citation de Dr Nao Bélanger, neurologue à l'hôpital de Rimouski

La Dr Nao Bélanger pratique depuis 7 ans à l'hôpital de Rimouski. Photo : Radio-Canada / Sébastien Ross

Risque d’expulsion

Le temps presse pour Wissam Rizk puisque son titre de séjour temporaire arrive à échéance le 15 mars. S’il n’obtient pas son permis de travail d’ici là, il n’aura d’autre choix que de retourner au Liban, surtout qu’il est sans revenus depuis la fin de son stage d’observation.

On n’arrête pas de se plaindre du manque de médecins et pourtant il y a beaucoup de médecins étrangers qui sont prêts à venir travailler au Québec, mais qui sont malheureusement découragés par les démarches et surtout les délais administratifs , soulève le neurologue.

Au-delà de la pratique à l’hôpital de Rimouski, M. Rizk doit aussi effectuer des consultations à Rivière-du-Loup. Le manque d’effectifs au département de neurologie affecte également la disponibilité des médecins en cliniques externes.

On est vraiment en retard dans nos listes, on est dans les pires au Québec , se désole Nao Bélanger.

Les députés fédéraux Bernard Généreux et Maxime Blanchette-Joncas ont tous les deux été contactés par M. Rizk pour faire débloquer son dossier. Le député conservateur aurait même été en contact avec le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos.

Au moment de publier ces lignes, Immigration et citoyenneté Canada n’avait pas répondu à notre demande d’entrevue.

Selon le reportage d’Isabelle Damphousse