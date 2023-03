Endettement et épuisement : la jeunesse agricole de la Saskatchewan sous pression

L'endettement et l’épuisement font partie des préoccupations pour la relève agricole de la Saskatchewan.

Selon Statistique Canada, seulement 8 % des agriculteurs à l'échelle nationale ont moins de 35 ans. Ainsi, l’âge moyen des agriculteurs ne cesse d'augmenter chaque année.

D'après un fermier, Joël Boogaard, l'avenir incertain du secteur agricole est source d’inquiétudes chez les agriculteurs partout au Canada.

Dans mon emploi en dehors de la ferme, nous engageons beaucoup d'élèves du secondaire et plusieurs ne veulent pas poursuivre en agriculture parce qu'ils n'y voient pas d'avenir. Je pense que c'est un gros problème pour l'avenir de l'agriculture, il n'y aura pas de relève , estime Joël Boogaard qui était présent au Sommet à la recherche d’un financement pour sa ferme.

Selon lui, sa ferme d'environ 160 acres, située près de Regina, représente un endettement de plusieurs centaines de milliers de dollars.

Nous avons beaucoup d'aide de notre père, mais il est encore jeune et il ne prendra pas sa retraite tout de suite. Nous devons donc commencer par nous-mêmes. Il n'y a pas d'héritage, nous devons trouver l'argent nous-mêmes , ajoute-t-il.

Les jeunes agriculteurs doivent souvent composer avec des emplois en dehors de leur ferme afin de surmonter les difficultés financières, précise le frère de Joël Boogaard, Martin Boogaard, qui est fermier comme son frère.

Chaque année c'est pire, les tracteurs coûtent plus cher, la terre coûte plus cher. Si vous ne partez de rien et vous essayez de cultiver à plein temps, c'est très difficile d'avoir l'argent nécessaire pour semer ou nourrir vos animaux , affirme Martin Boogaard.

« C'est énormément d'argent et c'est stressant, mieux nous comprendrons la gestion financière, mieux nous nous porterons. » — Une citation de Martin Boogaard, jeune agriculteur

Une autre jeune agricultrice, Kaitlyn Kitzan, partage l’avis des frères Boogaard.

Nous voyons beaucoup de jeunes qui essaient de concilier leur travail à temps plein à la ferme et leur travail hors ferme. Ils s'épuisent parce qu'ils essaient de faire deux emplois à temps plein. Je dirais que l'épuisement professionnel est ce que je vois le plus chez les gens de mon âge , déclare Kaitlyn Kitzan.

Selon le professeur associé au département de sociologie à l’Université de Regina, André Magnan, chaque année depuis 2011, la valeur des terres augmente d'environ 14 %, créant une pression de plus en plus grande sur les agriculteurs.

On constate aussi qu’il y a beaucoup plus de compétition. Un agriculteur qui veut acheter une terre sera peut-être en concurrence, avec d’autres agriculteurs dans le voisinage, mais aussi des investisseurs qui trouvent intéressant la possibilité d’acheter des terres et de voir augmenter la valeur des terres , précise André Magnan

Face à cela, la directrice générale de la FAC , Justine Hendricks, croit que la location de terre pourrait être une bonne solution pour entrer dans le secteur.

On voit de plus en plus la possibilité de louer des terres, donc des fois le premier pas n'est pas nécessairement d’acheter une propriété. Est-ce qu’on peut avoir un équilibre entre les deux : acheter quelques hectares ou un hectare puis en louer plus au fur et à mesure , se demande Justine Hendricks.

La Saskatchewan demeure la province avec le meilleur taux de planification de la relève agricole au Canada, note Statistique Canada.

Avec les informations de Laurence Taschereau