Il transforme sa maison en musée

Un résident de Whitby, en Ontario, a décoré son domicile d’artefacts religieux. Émile Banodji Kadissia a paré ses murs et son plafond de pagnes et d'œuvres d'art comme des peintures, des sculptures, ainsi que des versets bibliques dans le but d’allier « l’art, la tradition africaine à la spiritualité ».