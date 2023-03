Un spectacle sur le thème de la réconciliation fait le tour des écoles au Manitoba

Frozen River est un spectacle pour enfants créé en 2022 par le Manitoba Theatre for Young People à Winnipeg. Le spectacle destiné aux enfants débute une tournée dans 25 divisions scolaires partout au Manitoba jusqu’en mai 2023.

Cette tournée porte en elle l’espoir de la réconciliation par le théâtre.

Le directeur artistique du Manitoba Theatre for Young People, Pablo Felices-Luna, déclare dans un communiqué de presse qu' il est facile de regarder les erreurs du passé et du présent et de se sentir impuissant, mais il y a de l’espoir. Frozen River nous donne de l’espoir pour le futur .

Pour Marie-Josée Dandeneau qui compose la musique du spectacle, cette représentation enseigne la tolérance.

Je pense que c'est vraiment important de les apporter dans les écoles maintenant parce qu'on est vraiment devenu multiculturel dans les écoles , rapporte l’artiste franco-manitobaine et métisse.

C’est une façon de montrer que les Premières Nations, les Autochtones ne sont pas différents des autres et qu’on a tous des points communs. C’est une manière de combattre le harcèlement scolaire. On peut tous apprendre des uns des autres , poursuit-elle.

Ratisser large

Pour Marie-Josée Dandeneau, le message va même plus loin que la perspective autochtone. C'est aussi de montrer aux nouveaux arrivants leur culture, apprendre à les connaître , explique-t-elle.

La perspective de différentes cultures peut apporter beaucoup de richesse. C'est spécial d'avoir un ami du Chili ou bien un ami de Mexico… tu peux vraiment apprendre l'un et l'autre , ajoute Marie-Josée Dandeneau.

Ce n’est pas la première fois que Marie-Josée Dandeneau compose la musique d’un spectacle sur le thème de la réconciliation qui met en scène des acteurs autochtones.

Marie-Josée Dandeneau est compositrice de musique pour spectacles et bassiste. Elle joue dans de nombreux groupes au Manitoba. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Frozen River raconte l'histoire de deux jeunes filles de 11 ans, nées sous la même lune de sang, mais dans des régions différentes du monde.

L’une est Autochtone et l’autre est Écossaise. La scène a lieu en 1850 dans une forêt au nord du Manitoba.

Les deux enfants apprennent à connaître le monde de l’une et de l’autre. Les deux cultures se rencontrent et elles réalisent finalement qu’elles ont beaucoup plus de choses en commun qu’elles ne le pensaient.

« C’est le moment d’apprendre à respecter les cultures des uns et des autres, d’apprendre qu’on peut tous vivre ensemble. C'est un moment de réconciliation. » — Une citation de Marie-Josée Dandeneau, compositrice

Malgré leurs différences, dont la langue, car l’une parle le cri et l’autre parle l’anglais, il est possible de s’entendre et de s’enrichir de ces différences.

Marie-Josée Dandeneau souhaiterait que ce spectacle soit aussi présenté dans les écoles francophones sous une perspective métisse.

On m’a corrigée quand j’étais à l’école et que je parlais mitchif parce que ce n’était pas le bon français , confie-t-elle.

On pourrait imaginer faire une traduction de ce spectacle en mitchif et le montrer dans les communautés francophones à travers le Canada , dit-elle avec enthousiasme.

Marie-Josée Dandeneau a l’habitude de créer de la musique pour des spectacles. Pour elle, il s’agit avant tout d’un travail d’équipe qui accompagne l’histoire. J’ai embauché Coco Ray Stevenson qui chante du Pow-Wow .

La musique reprend une partie de l'histoire du spectacle qui aborde la question de l’eau.