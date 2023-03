Plus de 350 logements résidentiels et étudiants protégés de la spéculation à Drummondville

La société à but non lucratif (OBNL) a pour mission de conserver des logements abordables, sécuritaires et sains au plus grand nombre de locataires pour combattre les injustices sociales. SOLIDES est maintenant propriétaire de 363 logements résidentiels et étudiants et de 41 locaux commerciaux et compte maintenir leur abordabilité à très long terme. C’est une très grosse acquisition pour l’organisation selon le directeur général, François Giguère.

Habituellement, on achète un immeuble de 30, 40 ou 50 logements. On a déjà fait par le passé des offres pour de gros ensembles de 150, 300 logements et on arrivait toujours deuxième.

Cette acquisition correspond à ce que recherchait l’organisation, en plus c’est à Drummondville la ville où il y a eu le plus de personnes sans logement le premier juillet , mentionne le directeur général qui y voyait l’opportunité de protéger des immeubles locatifs abordables et qui craignait qu’un propriétaire les achète et mette dehors les locataires et augmente les loyers drastiquement .

Le parc immobilier compte des logements familiaux. Photo : La Société locative d'investissement et de développement social (SOLIDES)

François Giguère qualifie de remarquable, la gestion que la famille Boissonneault a faite de ses immeubles. Ils maintenaient les loyers abordables et entretenaient bien ses immeubles. Il ajoute qu’il n’y a pas de travaux majeurs à faire. Nous on prévoit qu’au cours des deux à trois prochaines années, on mettra environ un million de dollars en réparations, mais ce n’est rien d’urgent. Il n’y a rien qui soit dangereux pour la sécurité et la santé des locataires.

La société investira 300 mille dollars par année pour les trois prochaines années pour divers travaux à réaliser.

Le directeur général se réjouit également du fait que les six employés qui y travaillaient décident de rester en poste.

Qui pourra y habiter?

C’est généralement par une liste de requérants que SOLIDES recrute ses locataires.

On offre une chance égale à tous les requérants. Il faut que la grosseur de la famille concorde avec la grosseur du logement ou l’inverse. Il faut que la personne ait les moyens de payer le loyer. Il ne faut pas qu’elle soit trop fortunée parce qu’elle ne correspondrait pas à la population à laquelle on veut venir en aide , explique François Giguère.

Mais il ajoute qu’il y aura aussi du cas par cas et cite en exemple une personne à mobilité réduite gagnant un salaire supérieur à une personne qui n’est pas handicapée. Elle aura la faveur du propriétaire puisque les logements adaptés sont plus rares. On essaie de nous servir de notre bon sens.

Une présence en Mauricie

Le directeur général de SOLIDES confie que même s’il ne compte pas faire d’autres acquisitions avant 2024, son organisme souhaite s’implanter partout au Québec. La Mauricie ne fait pas exception. La crise du logement, ce n’est pas qu’à Montréal ou dans quelques quartiers. C’est un problème pour l’ensemble des locataires de toutes les régions du Québec. On est une petite partie de la solution, on veut pouvoir l’offrir dans plusieurs régions , dit-il.

D'après une entrevue réalisée à l'émission En direct