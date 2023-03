Steve Hill fête ses 30 ans de carrière au Club Soda 

À seulement 49 ans, le Trifluvien d’origine a déjà trois décennies de musique dans le corps, et dans les doigts. Il faut dire que Steve Hill avait un talent précoce. À 16 ans, il se produisait déjà dans les bars, et à 18 ans il intégrait le Bob Harrisson Blues Band, mené par le batteur Bob Harrisson, qui a notamment joué avec Offenbach, Dan Bigras et Luce Dufault.

C’était ma dernière session au Cégep, j’avais déjà deux, trois groupes. Bob Harrisson venait jouer une fin de semaine à l’Odyssée, un bar où je jouais tous les jeudis, et il n’avait pas de guitariste. Il y a un de ses amis qui m’avait vu jouer et qui lui a dit "essaie-le, le jeune" , se rappelle le musicien.

J’ai fait le vendredi et le samedi, et après le show de samedi il m’a offert la job de guitariste dans son band. La semaine d’après je faisais quatre soirs à Montréal, et un mois plus tard j’étais au Spectrum à guichets fermés.

Son parcours avec Bob Harrisson, qui à l’époque organisait aussi un festival de blues à Montréal, a permis à Steve Hill de rencontrer certaines de ses idoles comme Albert Collins et Buddy Guy. Du jour au lendemain, il est passé de jeune musicien amateur à guitariste professionnel qui donne une centaine de concerts par année.

Jacques Kuba Séguin et Jimi Hendrix

Après douze ans à se produire en solo en tant qu’homme-orchestre, Steve Hill retrouvera son groupe de scène, avec une section rythmique composée de Sam Harrisson et d’Alec McElcheran, et l’ajout d’une section de cuivres dirigée par le réputé trompettiste Jacques Kuba Séguin.

Les fans du guitariste peuvent s’attendre à toute une soirée au Club Soda jeudi, alors que Steve Hill et sa bande prévoient de jouer pendant trois heures. Au menu : des chansons de son dernier album, Dear Illusion, mais aussi une rétrospective de toute sa carrière.

Le guitariste rendra aussi hommage à Jimi Hendrix, son héros d’enfance, comme il l’avait fait en janvier dernier lors d’un spectacle à guichets fermés au palais Montcalm à Québec. Je pense que la pandémie m’a affecté dans le sens que la scène m’a vraiment manqué. Alors là, quand je me ramasse sur scène, je n’ai pas envie de débarquer , affirme-t-il.

Il reste encore des billets  (Nouvelle fenêtre) pour le spectacle de jeudi soir au Club Soda, qui débutera à 20 h.

