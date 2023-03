Des organismes francophones de la Colombie-Britannique reçoivent près de 4 millions $

Le gouvernement fédéral remet plus de 3,9 millions de dollars à différents organismes pour soutenir quatre projets francophones et francophiles de la Colombie-Britannique.

De cette somme, la Société de développement économique de la Colombie-Britannique (SDE) recevra plus de 2,7 millions de dollars sur les cinq prochaines années, a annoncé à Vancouver la ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor.

Cette enveloppe permettra à l'organisme de continuer à offrir son soutien à travers ses ressources et des solutions pour aider le développement d'une entreprise francophone ou francophile, précise un communiqué du gouvernement fédéral.

La SDE recevra également 221 500 $ pour aider les entreprises touristiques bilingues, francophones et francophiles à élargir leur offre et à attirer davantage de visiteurs . À travers ce deuxième projet, l'organisme fournira des conseils stratégiques en affaires et sur les outils numériques.

Céline Sauvage, la présidente de la SDE estime que ce financement aidera à assurer la vitalité de la communauté francophone.

« Grâce à leur financement, notre organisation peut jouer son rôle de levier pour le développement économique et a pu appuyer des milliers d’entreprises, de femmes, de jeunes et d’immigrants à créer de la richesse pour la Colombie-Britannique. » — Une citation de Céline Sauvage, présidente de la SDE, par voie de communiqué

Deux autres projets de l’Alliance française de Vancouver et de la Société francophone de Victoria obtiennent 965 000 $ pour renforcer le rayonnement culturel des communautés francophones et francophiles de Vancouver et de Victoria.

Selon le ministère des Langues officielles, l’Alliance française de Vancouver recevra 750 000 $ pour construire une nouvelle bibliothèque, plus d'espaces communautaires et des toilettes au sein de son nouveau centre communautaire.

De son côté, la Société francophone de Victoria aura 215 000 $ pour construire un nouvel ascenseur et une nouvelle entrée.