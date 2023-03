Le marché By d’Ottawa a connu son lot de bouleversements au cours des dernières années et à l’aube de son 200 e anniversaire, des acteurs de différentes sphères estiment que les astres sont alignés pour repenser ce que plusieurs qualifient de « cœur » de la capitale fédérale.

Une pandémie, des manifestations anti-mesures sanitaires qui ont figé le centre-ville, un contexte économique incertain marqué par une inflation galopante; le marché By et ses artisans cicatrisent leurs plaies après trois années de chamboulements.

Avec un conseil municipal renouvelé et un contexte socio-économique en transformation, plusieurs croient qu’une réflexion s’impose quant à l’avenir du marché By, d’autant plus que ce lieu mythique de la capitale fédérale soufflera ses 200 bougies en 2026.

Une réflexion est en cours quant à l'avenir du marché By d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Jillian Renouf

Diversité et équilibre de l’offre

Sylvie Bigras, présidente de l’Association communautaire de la Basse-Ville, est d’avis que la clef pour un marché public en santé et accueillant, c’est d'abord la diversité et l’équilibre de l’offre.

Sylvie Bigras, présidente de l’Association communautaire de la Basse-Ville (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Mme Bigras dit cependant avoir constaté que les bars et restaurants occupent une place de plus en plus importante dans le marché By. Une situation qu’elle juge inquiétante.

On voit qu’il y a une concentration de bars et restaurants [dans le marché By]. Je peux vous dire qu’en 2008, il y avait 17 000 sièges licenciés et en 2022, il y en avait 25 000. Donc, c’est une augmentation de 25 %. Non seulement on voit des commerces disparaître, mais on voit aussi un manque de diversité , déplore-t-elle.

« Je pense qu’il y a un équilibre qui est en train de se perdre. Il y a des commerces intéressants et spéciaux qui étaient là et qui n’y sont plus. On veut vraiment travailler avec la Ville pour retrouver cette diversité. » — Une citation de Sylvie Bigras, présidente de l’Association communautaire de la Basse-Ville

Le marché By d'Ottawa compte près de 90 restaurants, selon son site Web. Photo : Radio-Canada / Jillian Renouf

Radio-Canada a tenté d’obtenir des informations quant au nombre de fermetures et d’ouvertures récentes dans le marché By, et ce, dans chaque secteur d’activités. Ni la Ville ni l’Association communautaire de la Basse-Ville, tout comme la Zone d’amélioration commerciale (ZAC) du quartier, n’ont pu fournir un portrait précis de la situation. Au sein des agences immobilières du secteur, les intervenants consultés n’avaient que des données fragmentaires.

Toujours est-il que le point de vue de Mme Bigras n’est pas partagé par tout le monde dans le secteur. Pour Claude Bonnet, le propriétaire de la boulangerie Le Moulin de Provence, qui a pignon sur rue dans le marché By, les bars et restaurants, au contraire, contribuent à la vitalité de l’endroit.

Claude Bonnet, le propriétaire du Moulin de Provence dans le marché By (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

On se plaint qu'on n'a pas d'activité [dans le marché By], [mais] si vous coupez les bars, les restaurants, les gens vont aller où? À Ottawa, qu'est-ce qu'on peut faire le soir, si on enlève des bars et des restaurants? Je ne veux pas dire qu’il doit y en avoir partout. Mais l'idée, c'est qu'il faut quand même continuer à développer ce côté pour les jeunes. Les jeunes, c'est eux qui font vivre les villes le soir , dit-il.

Selon certains intervenants, ce sont les jeunes qui font vivre le marché By le soir. Photo : Radio-Canada / Jillian Renouf

L’ancien conseiller du quartier Rideau-Vanier, Mathieu Fleury explique que le zonage [dans le marché By] permet à plusieurs types de commerces de s’installer pour y faire des affaires et que c’est en quelque sorte l’économie qui, naturellement, impose ses règles.

Au niveau du zonage, il y a une grande grande variété de types de commerces qui sont permis [dans le marché By] et il n’y a pas de limite [selon le secteur d’activité]. Donc, que ce soit un coiffeur, que ce soit un vendeur de meubles, que ce soit un petit café, que ce soit un restaurant, il n’y a pas de limite. C'est un peu ça, l'offre et la demande. Le marché s'adapte à ça , dit-il.

Mathieu Fleury a été conseiller municipal pendant 12 ans au sein de la Ville d'Ottawa. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Louiseize

Des loyers difficilement abordables

Selon la présidente de l’Association communautaire de la Basse-Ville, la disproportion qui semble se creuser entre l’espace occupé par les bars et restaurants et celui occupé par d’autres types de commerce dans le marché By s’explique, entre autres, par le prix des loyers qui est inabordable pour plusieurs.

« Le problème, c’est que les bars et restaurants, à cause des revenus, peuvent se payer des loyers plus chers. » — Une citation de Sylvie Bigras, présidente de l’Association communautaire de la Basse-Ville

Il faut que tu en vendes du fromage pour payer ton loyer à la fin du mois , illustre-t-elle. C'est certain que c'est plus difficile pour ceux qui gèrent un commerce [qui ne génèrent pas un important volume de ventes et de grandes marges]; le secteur des fruits et légumes, par exemple , lance-t-elle.

Un restaurant au cœur du marché By, à Ottawa Photo : Radio-Canada / Jillian Renouf

Le commerçant Claude Bonnet abonde dans le même sens, sur cet aspect.

Pour les attirer [les commerçants], c'est sûr qu'il faut baisser les loyers. Là, on mélange tout. On a les mêmes loyers pour des gens qui vendent du détail que pour des gens qui font de la restauration. Quand on a une entreprise avec une marge de 15 %, on ne peut pas payer le même loyer que quelqu'un qui a une marge de 40 % et c'est là [où est le problème], c'est que les administrateurs de la Ville, ils mettent tout le monde sur le même pied d'égalité , est-il d’avis.

« Si vous allez dans un milieu où vous avez un commerçant qui fait du détail, vous chargez un loyer à 17 $ le pied carré, pas à 45 $ ni à 60 $. Mais maintenant, on est rendu à payer 60 $ du pied carré. Ça n’a pas d'allure. On ne vend pas des Ferrari, on vend des gâteaux. » — Une citation de Claude Bonnet, propriétaire des boulangeries Le Moulin de Provence

Des baux commerciaux subventionnés ?

L’Association communautaire de la Basse-Ville croit qu’une piste de solution pour créer un environnement d'affaires propice à la diversité commerciale dans le marché By serait d’instaurer un programme de subvention au loyer pour les commerces avec des revenus plus modestes.

Il y a des logements pour les personnes à faibles revenus. Je ne sais pas s'il y aurait un moyen [d'offrir des programmes similaires] à un certain pourcentage de commerces qui ont moins la capacité de payer des loyers élevés [...]. Vous savez, il y a une façon de regarder les livres d’une entreprise, de regarder sa capacité de payer et peut-être de créer des loyers qui sont un petit peu plus bas pour permettre cette diversité qui aiderait beaucoup à réanimer le marché , lance Mme Bigras.

Un visiteur devant un kiosque qui propose des produits à base de sirop d'érable, dans le marché By d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Jillian Renouf

Cette dernière souhaiterait voir la Ville d’Ottawa et les autres ordres de gouvernement offrir une plus grande flexibilité pour la location de bâtiments leur appartenant dans le marché By.

Le marché By , 200 ans d’histoire

Toutes ces réflexions coïncident avec le 200e anniversaire du marché By qui sera célébré en 2026. La Ville d’Ottawa prévoit d’ailleurs marquer le coup.

Des visiteurs se font prendre en photo près des lettres géantes qui forment le mot Ottawa, dans le marché By. Photo : Radio-Canada / Jillian Renouf

Le marché By, c’est le cœur, non seulement de mon quartier, mais celui de la ville d’Ottawa. C’est un des plus vieux marchés au Canada, il fêtera ses 200 ans en 2026. Maintenant, on est en mode préparatoire, on va faire des célébrations et on va faire quelques rénovations. Parce que l’aménagement du marché By, il faut que ça se passe en 2023 , a commenté Stéphanie Plante, la conseillère municipale du quartier Rideau-Vanier.

« On s’organise pour les Jeux olympiques, mais pour le marché By. » — Une citation de Stéphanie Plante, conseillère municipale du quartier Rideau Vanier.

La municipalité a déjà en main un plan de développement secondaire du marché By qui prévoit un embellissement des lieux. La présidente de l’Association communautaire de la Basse-Ville souhaiterait que la Ville y mette le budget nécessaire pour le déployer à temps pour le 200e anniversaire.

Ce qu'on aimerait voir, nous, c'est que tout le marché soit embelli avec plus de verdure, plus de lumières le soir, plus d'animation. [...] Et puis, le 200e anniversaire, c'est un une occasion exceptionnelle pour pouvoir se pencher là-dessus , souhaite Mme Bigras.

Du point de vue du commerçant Claude Bonnet, la revitalisation du marché By passe avant tout par une programmation riche et de calibre international en animation.

Il faut sortir des paramètres de base quand on a une ville comme Ottawa, qui est la capitale du Canada. On devrait avoir autre chose que des amuseurs de rue. On a vu ça, il y a 40 ou 50 ans. Il faut passer à autre chose. On a besoin de spectacles d'autres envergures, on a vraiment besoin de changer de niveau, de vision [...] À Ottawa, on est capable de faire mieux que ça.

Nouveau modèle de gouvernance

Par ailleurs, pour améliorer et dynamiser le secteur, un nouveau modèle de gouvernance est en cours de création qui prévoit la dissolution de la ZAC du marché By actuel. Il s'agirait de regrouper toutes les voix autour d'une seule organisation, explique le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe.

Il y avait plusieurs organisations au marché By préoccupées par [son] avenir et je pense que c'est nécessaire pour tout le monde de travailler ensemble. Alors, cette étape est importante pour établir une nouvelle approche, un nouveau processus pour prendre les décisions nécessaires pour améliorer le marché By pour l'avenir. Je pense que c'est une opportunité d'assurer que tout le monde travaille ensemble [...] parce qu'il y aura beaucoup de décisions à prendre pour le futur du marché By. La Ville d'Ottawa est une partie de ça, mais c’est important que les les petites entreprises, les résidents du marché By, que tout le monde ait une voix dans ce processus , a-t-il indiqué en entrevue à Radio-Canada, plus tôt cette semaine.

Avec les informations de Rebecca Kwan et Fiona Collienne