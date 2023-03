Des Néo-Brunswickois risquent de mourir faute de services de désintoxication

Dans le contexte où les décès liés à une surdose ont atteint un niveau record au Nouveau-Brunswick, la députée verte de Memramcook-Tantramar, Megan Mitton, presse le gouvernement d’agir au plus vite pour fournir les services nécessaires.

« Je suis très inquiète, car des gens peuvent perdre la vie à cause de cela. » — Une citation de Megan Mitton, députée de Memramcook-Tantramar (Parti Vert)

Le sous-ministre de la Santé, Éric Beaulieu, a comparu devant le Comité permanent des comptes publics, à Fredericton. La députée Mitton a posé de nombreuses questions liées aux services offerts aux toxicomanes.

La députée verte de Memramcook-Tantramar, Megan Mitton, craint que des personnes meurent faute de services en toxicomanie. Photo : Radio-Canada

Quelqu'un que j'ai aidé au Nouveau-Brunswick, a essayé d'accéder aux services de toxicomanie et ils ont vraiment eu du mal, ils ont vraiment eu du mal à entrer en désintoxication, la liste d'attente pour la réadaptation semble hors de portée, ils sont sur la liste d'attente pour les soins ambulatoires , déplore-t-elle.

L’évaluation des besoins tarde à se faire

Le sous-ministre de la Santé, Éric Beaulieu, reconnaît que la province n’est pas véritablement au courant des besoins réels en ce qui a trait aux traitements de désintoxication.

Nous n'avons pas encore fait ce travail, nous ne faisons que commencer maintenant, mais c'est le plan du travail que nous allons faire , dit-il.

Le sous-ministre de la Santé, Éric Beaulieu, dit que le ministère s'apprête à étudier les besoins pour les services liés à la toxicomanie. Photo : Radio-Canada

Le sous-ministre espère que l’ensemble de ce travail sera complété avant la fin de l’année. L'évaluation que nous effectuons en ce moment concerne un certain nombre de facteurs, et l’un est le pourcentage de la population qui a besoin de ce type de service, quel est le temps d'attente actuellement et quel devrait être notre objectif pour le temps d'attente à l’avenir , explique-t-il.

Des ressources insuffisantes

Actuellement, la province compte 88 lits en désintoxication, répartis dans sept centres. Chaque centre dispose de 6 à 20 lits. Le temps d'attente varie en fonction de la gravité peut aller de quelques jours à quelques semaines , dit Éric Beaulieu.

Pour ce qui est des centres de réhabilitation, la province compte 24 lits, et 10 lits supplémentaires seront, ou sont, rajoutés. Ils sont répartis entre deux centres, à Campbellton et à Ridgewood. Le temps d’attente, dans ce cas, peut aller jusqu’à 6 mois.

Le centre de services de traitement des dépendances et santé mentale, à Ridgewood, au Nouveau-Brunswick, compte 12 lits, et 4 autres s'y ajouteront. Photo : CBC

Toutefois, le sous ministre souligne qu’il existe plusieurs autres services pour traiter les personnes souffrant de toxicomanie ou de maladie mentale. Pour les situations de crise, il existe des unités mobiles d’intervention, et les salles d’urgences des hôpitaux sont dotées de moyens pour traiter les personnes en état de crise.

En ce qui a trait à la réhabilitation, des services au sein des communautés sont offerts, qu’il s’agisse du modèle de soins progressifs, ou d’un programme de traitement de jour, en place depuis 2020.

Nous avons loin du nombre de lits de désintoxication et de lits de réadaptation dans les services de santé mentale et de toxicomanie dont nous avons besoin, en particulier ceux accessibles au public, qui sont financés par l'État , déplore Megan Mitton.

La députée souhaite que le gouvernement agira rapidement, une fois que l’étude des besoins menée par le ministère sera complétée.