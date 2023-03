Une réponse subtile d’un acteur américain alimente une campagne de Tourisme Winnipeg

Dans le cadre d’un segment intitulé les questions les moins Google , le présentateur a demandé à l’acteur : Est-ce que Michael B. Jordan aime Winnipeg ? .

Après une pause de trois secondes et une expression mêlant confusion et sourire en coin, Jordan a répondu : I don’t not love Winnipeg (qu’on peut traduire par « Je n’ai rien contre Winnipeg »).

La vedette, connue sous le nom d’Erik Killmonger dans les films Black Panther et sous celui du boxeur Adonis Creed dans les films Creed, une production dérivée de la série Rocky, était sur le plateau de Kimmel pour promouvoir Creed III, qui sort en salles vendredi. C’est également le premier film de M. Jordan en tant que réalisateur.

Juste après cet épisode et la réponse de l’acteur américain, l’organisme Tourisme Winnipeg a réagi sur les réseaux sociaux.

Mercredi, l’organisme a tweeté l’extrait en question accompagné d’une photo-montage de l’acteur dans un t-shirt portant le slogan I don't not love Winnipeg , le mot love étant représenté par un cœur.

Une photo-montage de Michael B. Jordan portant un chandail « I don't not love Winnipeg », le mot « love » étant représenté par un cœur. Photo : Tourism Winnipeg/Twitter

Le directeur du marketing de Tourisme Winnipeg, Tyler Walsh, indique que chaque fois qu’une célébrité de premier plan nous dit qu’elle ne nous aime pas, c’est une victoire pour nous .

La réaction au tweet de Tourism Winnipeg a également été positive. Jeudi midi, la vidéo avait été visionnée plus de 70 000 fois.

Nous recevons une tonne de partages sur les médias sociaux. C'est tout à fait léger et c'est tout à fait amusant , affirme M. Walsh.

Selon M. Walsh, il y a des retombées réelles et précieuses à tirer d’une telle célébrité qui prononce le nom de Winnipeg, même si cela n’a duré que le temps d’un clin d’œil et a été la cible d’une blague.

En fin de compte, nous voulons que les gens viennent et en apprennent un peu plus sur ce que notre ville peut offrir à partir de toutes ces différentes perspectives , estime-t-il.

Cette histoire n’est pas sans rappeler un compliment fait par l’ancien joueur des Jets, Patrik Laine, qui avait aussi généré des retombées en termes de visibilité pour la ville.

Patrik Laine a gagné le cœur des partisans des Jets en faisant remarquer dans un article que Winnipeg est bien et le Wi-Fi de la ville est assez décent, aussi .

L'actuel joueur des Columbus Blue Jackets, qui jouait pour les Jets, réagissait au fait que certains joueurs des San Jose Sharks avaient qualifié Winnipeg de pire ville de la LNH où jouer.

Avec les informations de Darren Bernhardt