Un Sudburois nommé entraîneur-chef de l’équipe junior de baseball de l’Ontario

La formation représentera la province et tentera de défendre son titre de champion national dans le cadre de la Coupe du Canada, du 9 au 13 août à Régina, en Saskatchewan.

« Nous sommes très heureux et reconnaissants de l’avoir parmi nous. Il a le cœur à la bonne place en ce qui concerne l’éducation des enfants, de même que leur développement, en tant que joueur et personne. » — Une citation de Frank Fascia, directeur général de l’équipe junior de Baseball Ontario

Frank Fascia, le directeur général de l’équipe, affirme que Jean-Gilles Larocque coche toutes les cases en tant qu’entraîneur, que ce soit en matière de formations suivies, d’expérience avec ce genre de programme ou son passé dans ce sport.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

C’est un honneur. C’est quelque chose que ça fait des années que je voulais faire, mais ça n'a jamais adonné , partage Larocque. Je me considère chanceux.

L’alignement composé de 20 joueurs de moins de 17 ans sera dévoilé en juin à la suite d’une série de camps d’entraînement ce printemps.

Un entraîneur malléable

L’an dernier, la formation comptait quelques joueurs qui se sont engagés envers des universités américaines, comme celles du Michigan et de Dayton, en Ohio. L'occasion de travailler avec des joueurs talentueux a de quoi exciter le nouvel entraîneur.

Je me rappelle comment je me sentais à leur âge en me préparant pour traverser les frontières pour jouer , se remémore l’enseignant de profession.

Frank Fascia est impliqué dans le baseball à Brampton depuis des décennies. Il est aussi un membre du Temple de la renommée sportive de la ville et ancien dépisteur des Astros de Houston. Photo : Avec la permission de Frank Fascia

Larocque a évolué pendant cinq ans dans les rangs collégial et universitaire aux États-Unis, terminant sa carrière avec l’Université de l’État de West Virginia en 2003. C’est l’un des plus grands atouts que peuvent avoir des entraîneurs, selon Frank Fascia.

Les joueurs qu’ils entraînent respecteront le fait qu’ils ont traversé le processus qu’ils s’apprêtent à vivre. C’est l’une des raisons pourquoi le passé d'un candidat est si important. Dans le cas de JG [Jean-Gilles], il a non seulement un passé exceptionnel comme joueur, il est aussi un bon entraîneur.

Il est extrêmement malléable , ajoute-t-il. JG est l’une de ces personnes capables d’évaluer la situation et réagir tout en s’adaptant de façon appropriée.

Je sais qu’ils vont ouvrir des yeux

Environ 200 joueurs sont attendus aux différents camps prévus dans les prochains mois et ce serait surprenant si l’un d’eux ne performait pas à la hauteur des attentes , selon Fascia. Il s’attend à ce que la prochaine équipe junior soit athlétique et forte offensivement .

Pour sa part, Jean-Gilles Larocque ne place pas d'attentes quant aux espoirs de sa région natale du Nord de l’Ontario, mais il sait que certains vont ouvrir des yeux.

Une fois choisie, la formation se réunira une semaine avant la Coupe du Canada pour se préparer. Larocque n’a pas pour objectif principal d’aider les joueurs à changer leur technique de frappe ou à apprendre un nouveau lancer. Il préfère profiter de ce temps pour les préparer mentalement.

Durant cette semaine, ce n’est pas vraiment une technique qu’on va leur apprendre qui va faire la différence , explique-t-il. Tu as été choisi pour une raison, on croit dans tes habiletés, là c’est le temps de le faire.

S’entourer avec du bon monde, être capable de mettre les choses en place, être organisé et bien communiquer sont toutes des choses qui l’aideront à assurer le bon déroulement des camps et prendre des décisions éclairées.

Même si l’équipe comptera principalement des joueurs de 16 et 17 ans, il encourage quand même les espoirs plus jeunes de participer aux camps pour gagner de l’expérience et voir le processus de sélection que traversent les joueurs de haut niveau.

Les deux premiers camps ont lieu du 21 au 22 avril à Kitchener et du 28 au 29 avril à Oshawa.