Deux fois plus d’or pour le projet O’Brien de Radisson

La compagnie Ressources minières Radisson annonce avoir découvert deux fois plus d'or sur le site de son projet O'Brien, situé sur la faille de Cadillac, à mi-chemin entre Rouyn-Noranda et Val-d'Or.

L'entreprise d'exploration minière de Rouyn-Noranda estime que les ressources d'or atteignent maintenant près d'un million d'onces.

Plus de 120 000 mètres de forage ont été effectués par la compagnie depuis la dernière mise à jour, en juillet 2019.

« C'est tout un accomplissement! Ça fait près de trois ans qu'on travaille sur ce programme de forage. On fait 127 000 mètres de forage. Juste pour faire une petite parenthèse, c'est [l'équivalent de] 127 kilomètres, soit plus que la distance de Rouyn-Noranda à Val-d'Or. » — Une citation de Denis Lachance, président du conseil d'administration et PDG par intérim de Radisson

Radisson mentionne que la teneur en or est importante, soit de près de 10 grammes par tonne.

Ça fait en sorte que O'Brien demeure très unique du fait qu'on a une très haute teneur en or et ça se maintient. Ça valide qu'on peut penser que O'Brien va demeurer un gisement ou un dépôt à très haute teneur , explique M. Lachance.

Encore plus d’or?

L'entreprise estime que le taux de succès de ses récents forages laisse présager qu'elle pourrait découvrir encore plus d'or dans les prochaines années.

En 2019, lorsqu'on a fait le dernier calcul de ressources, on avait 435 000 onces. Pour attirer des capitaux, pour se financer et attirer éventuellement des partenaires stratégiques, il fallait démonter qu'on avait quelque chose de beaucoup plus gros que seulement 435 000 onces. Il fallait donc le démontrer rapidement et c’est ce qu’on a fait. Le potentiel d'ajouter encore plus d'onces et de dépasser le million d'onces d'or de façon importante est là aussi , affirme Denis Lachance.

Radisson va maintenant analyser différentes options qui s’offrent à elle, notamment de poursuivre les activités de forage pour augmenter les ressources d'or du projet. M. Lachance estime que l’annonce d’aujourd’hui [jeudi] pourrait aussi inciter d’autres entreprises aurifères à investir.