Le gouvernement Ford veut accélérer l’octroi de permis d’exploitation minière

Le gouvernement Doug Ford souhaite passer à la vitesse supérieure dans l’octroi de permis d’exploitation des minéraux critiques. Un projet de loi régissant l’approbation des projets miniers a été déposé jeudi, dans le but de stimuler l’extraction de minéraux utilisés dans la fabrication de batteries de véhicules électriques et les télécommunications notamment.

Le ministre des Mines, George Pirie, a déclaré que, pour lui, il s’agit de sécuriser la chaîne d’approvisionnement de ces minéraux critiques , et a critiqué les délais en vigueur aujourd’hui.

« S’il faut 15 ans pour avoir un permis d’exploitation, on ne peut pas y arriver. » — Une citation de George Pirie, ministre des Mines de l'Ontario

Le cobalt, le lithium, le nickel et le platine font partie de ces minéraux dits critiques et ont vu leur demande mondiale exploser ces dernières années. Cela représente une manne de 11 milliards de dollars par an. La Chine et la République démocratique du Congo sont parmi les principaux exportateurs.

Ces minéraux sont des matières premières indispensables pour les industries de la haute technologie, mais également l’industrie des véhicules électriques, dont l’Ontario espère capter les investissements.

Pour le ministre Pirie, c’est une occasion à ne pas manquer. Nous avons, dans le Nord de l’Ontario, les minéraux critiques et, dans le Sud, la capacité de production.

Les exigences environnementales ne seront pas assouplies

Un des leviers de cette accélération sera de simplifier les plans de fermeture des mines. Pour l'instant, les sociétés minières faisant une demande d’ouverture de mine doivent l’accompagner d’un plan de fermeture. Une fois le changement adopté, les entreprises pourront commencer sur la base d’un plan de fermeture conditionnel.

Le gouvernement assure que l’obligation de consulter les communautés autochtones ne sera pas remise en cause, et que les exigences environnementales ne seront pas assouplies.

Ce dont doute Mark Winfield, professeur en environnement et changements urbains à l’Université York, qui assure que les entreprises minières bénéficient déjà d’exemptions pour accélérer leur demande.

Dans un courriel à CBC , il dit qu'il faut être particulièrement vigilant au sujet des conditions d’exonération de responsabilité pour la fermeture des mines et le nettoyage .

Le public pourra donner son avis sur les propositions de changement jusqu’à mi-avril.

Ce projet de loi fait partie d’une stratégie plus large mise en place par le gouvernement Ford depuis mars 2022. Le gouvernement fédéral avait emboîté le pas en décembre de la même année.

L'annonce survient à quelques jours de l’un des plus grands rendez-vous mondiaux de l’industrie : le congrès annuel de l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE) qui aura lieu à Toronto du 5 au 8 mars.

La stratégie du gouvernement Ford pour le secteur automobile prévoit la construction de 400 000 véhicules électriques et hybrides par an d’ici 2030, alimentés par des batteries fabriquées localement et avec des minéraux extraits du nord de la province.

Avec les informations de Mike Crawley de CBC