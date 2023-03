Goûter aux images dans un musée de Yellowknife

Tous les jeudis du 26 janvier au 2 mars, un menu dégustation différent a été proposé, mettant en vedette des aliments traditionnels du territoire.

Les visiteurs ont donc pu goûter à une variété d’aliments, comme du rat musqué et du lagopède, qui est un petit oiseau de la famille de la caille et de la perdrix. De la truite, du lièvre et du caribou ont aussi été servis.

Cette expérience gustative a été proposée par le directeur adjoint du Centre du patrimoine, Mike Mitchell, en partenariat avec des organismes communautaires locaux.

En ce moment, on a une exposition ici au Centre du patrimoine [...]. Ce sont des photos d’archives des T.N.-O. qui soulignent la valeur et l’importance des aliments traditionnels un peu partout dans le Nord.

Mike Mitchell est le directeur adjoint du Centre du patrimoine septentrional Prince-de-Galles, à Yellowknife. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

« On a décidé de jumeler un programme qui permet aux visiteurs du musée de non seulement regarder ces photos, mais de goûter les aliments qui sont en vedette dans cette exposition. » — Une citation de Mike Mitchell, directeur-adjoint, Centre du patrimoine septentrional Prince-de-Galles

Un musée vivant

Pour le directeur adjoint, l'art culinaire a sa place dans un musée. La culture, c’est la langue, la nourriture , dit-il, ajoutant que ce menu dégustation a permis de rendre le musée plus vivant.

Une autre version du pain bannique offerte lors de la dégustation au Centre du patrimoine septentrional Prince-de-Galles, à Yellowknife, le 23 février 2023. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Cette bannique frite est plus souvent préparée par les Inuvialuit et les Inuit. On l'appelle, par ailleurs, «beignet inuit». Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

La salle à manger du Centre du patrimoine Prince-de-Galles s'est rapidement remplie de gens curieux de déguster la douzaine de recettes de bannique proposées le 23 février 2023. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Divers accompagnements et garnitures ont été proposés avec la bannique, au Centre du patrimoine septentrional Prince-de-Galles, dont de la confiture de petits fruits, du beurre de sirop de bouleau, du poisson fumé et même du caviar. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Les gens pouvaient aussi se déplacer à l'extérieur et visiter deux tentes dans lesquelles d'autres recettes de bannique étaient servies. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Cette bannique est frite dans l'huile, puis roulée dans du sucre et de la cannelle par Kristie Leach, du NWT Literacy Council, l'un des organismes partenaires de l'activité. Pour Kristie, cette version de la bannique est moins traditionnelle, mais très savoureuse. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Kristie Leach, du NWT Literacy Council, est l'une des cuisinières qui a préparé une recette de bannique, le 23 février 2023, au Centre du patrimoine septentrional Prince-de-Galles. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Pour le plaisir, le public pouvait voter pour sa recette de bannique préférée lors de la dégustation du 23 février 2023. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

La bannique peut être cuite sur le feu, selon une méthode plus traditionnelle. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

L’événement a été très populaire. D’une soixantaine de participants au tout début, l’affluence a vite augmenté pour atteindre plus d’une centaine de personnes, tant des résidents de Yellowknife que des touristes.

Le 23 février, lors du passage de Radio-Canada, c’est la bannique qui était à l’honneur. Avec une douzaine de variétés proposées, le public a eu amplement le choix de découvrir différentes versions de ce pain traditionnel.

La bannique peut être cuite au four, comme sur cette photo, ou dans l'huile. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Deux cuisinières étaient également sur place pour préparer leur recette traditionnelle devant le public, expliquant la technique à employer pour concevoir ce mets.

Emelda King a choisi de préparer une bannique aux raisins secs, très très simple , dit-elle. Une fois que vous avez votre recette favorite, vous pouvez la changer et l’adapter selon vos goûts.

Emelda King prépare sa recette de bannique aux raisins secs devant le public venu en grand nombre déguster diverses recettes de pain bannique. « C'est très très simple. Une fois que vous avez trouvé votre recette préférée, vous pouvez la modifier et l'adapter selon vos goûts », dit-elle. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

De son côté, Eli Lockhart a montré son savoir-faire en préparant une recette de bannique aux œufs de poisson qui lui vient de sa grand-mère. On récolte [les œufs] en été et en automne, on les congèle et les utilise quand on veut de la bannique aux œufs de poisson , dit Eli, ajoutant que c’est très nutritif.

Eli Lockhart, de Dettah, a préparé une bannique aux œufs de poisson. Elle a utilisé les œufs de poisson d'un corégone pour sa recette, qui lui a été transmise par sa grand-mère. « Elle faisait toujours cette recette et je la regardais faire », dit-elle. « C'est très simple, avec des ingrédients très simples. » Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Différentes garnitures et accompagnements étaient aussi proposés, comme de la confiture de rhubarbe et des œufs de poisson, que Brad Cremasco a particulièrement apprécié. C’est très bon et j’aime la variété , raconte-t-il. J’ai été agréablement surpris par le caviar et la confiture de rhubarbe est fantastique sur la bannique frite.

Brad Cremasco, à gauche sur la photo, lors de la dégustation de bannique au Centre du patrimoine septentrional Prince-de-Galles le 23 février 2023. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Célébrer la culture autochtone

Mike Mitchell a remarqué que plusieurs membres des Premières Nations locales étaient présents lors des dégustations. Ils sont fiers du fait que leur culture est mise en valeur ici. On a souvent l’idée que les aliments qu’on mange ici sont exotiques, mais ce n’est pas exotique. Exotique veut dire étranger et ce n'est pas étranger, c’est justement d’ici.

Avec une douzaine de recettes de bannique différentes, c'était un peu comme un festival de la bannique, le 23 février 2023, au Centre du patrimoine septentrional Prince-de-Galles, à Yellowknife. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Valoriser la nourriture, c’est facile. C’est plus accessible, [quand on parle de] réconciliation, de déguster les aliments d'autres cultures , dit Mike Mitchell, qui se dit gourmand.

Qui n’aime pas manger? J'imagine que c’est pour ça que notre programme a été tellement populaire.

L'exposition de photographies d'archives d'aliments traditionnels est présentée jusqu'au mois de juin.