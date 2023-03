Un premier essai pour l’Igloofest à Québec

Les amateurs de musique électronique sont attendus à la place Jean-Béliveau dès jeudi soir jusqu’à samedi pour la toute première présentation de l’Igloofest. En plus des huit DJ qui feront tourner leurs platines sur la grande scène, un village hivernal et des coins repos sont aménagés pour proposer une expérience complète.

Selon le directeur général de la firme Gestev, spécialisée en organisation d'événements, Gabriel Fontaine-Leclerc, l’annonce d’un Igloofest à Québec avait été très bien accueillie. Annulé à cause du variant Omicron l’an passé, il aura fallu deux ans à l’organisation pour présenter ce premier festival hivernal.

Les gens attendent depuis longtemps qu’il y ait plus d’offres de musique électronique dans la région de Québec […] On le voyait dans les commentaires, il y avait clairement un engouement.

Une configuration pensée pour l’hiver

Pouvant accueillir 6200 personnes chaque soir, le site est configuré de manière à ce que le public puisse se réchauffer facilement.

Le site est configuré en forme de U. On est encerclé de structures, les gens peuvent s’autoréchauffer, même par grand froid.

La configuration du site de l’Igloofest de Québec est semblable à celle de Montréal, en version plus petite, mais pourrait s'agrandir dans les prochaines années.

L’Igloofest de Montréal s’est déroulé du 19 janvier au 11 février durant quatre fins de semaine. Plus de 100 000 festivaliers ont participé à l'événement.

Pour une première fois, Québec accueille les amateurs de musique électronique. Photo : Radio-Canada / Alicia Rochevrier

C’est déjà confirmé : l’événement reviendra l’an prochain

Avant même que l’événement ne soit commencé, le directeur général affirme que ce premier essai est déjà concluant et a pu confirmer un retour de l’Igloofest l’an prochain.

L’événement va revenir chaque année […]. On va toujours se positionner en mars, on veut célébrer la fin de l’hiver et l’ouverture vers le printemps.

Montréal continuera de son côté à présenter l'Igloofest au mois de janvier.