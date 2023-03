Le Yukon présente un budget excédentaire et prudent pour 2023-2024

Le gouvernement du Yukon a marqué l’ouverture de la session parlementaire du printemps, jeudi, avec le dépôt d’un premier budget depuis l’arrivée de Ranj Pillai au poste de premier ministre. Le ministre des Finances du Yukon et ancien premier ministre, Sandy Silver, a présenté un budget excédentaire qui s’inscrit dans la continuité.

Le budget 2023-2024, déposé à l’Assemblé législative, prévoit des dépenses totalisant 1,94 milliard de dollars, dont 484 millions de dépenses en immobilisations et 1,45 million de dollars pour le fonctionnement et l’entretien.

Le ministre des Finances prévoit d’ailleurs un surplus budgétaire de 48,2 millions de dollars ainsi qu’un fonds de prévoyance de 50 millions de dollars qui servira notamment en cas de feux de forêt ou d'inondations importantes comme le territoire en a connu au cours des dernières années.

Il s’agit d’un bond important en comparaison des années précédentes où le fond de contingence s’élevait à 15 et 10 millions de dollars.

Le gouvernement du Yukon a présenté, à l'ouverture de la session législative du printemps, jeudi, son budget en fonctionnement et en entretien ainsi que ses prévisions d'immobilisations pour la prochaine année fiscale. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

Le budget de cette année vient continuer d’appuyer les efforts que nous déployons pour rendre la vie plus abordable pour la population , a souligné Sandy Silver dans son discours à l’Assemblée législative.

Le gouvernement s’attend ainsi au maintien de la forte croissance économique enregistrée en 2022 ainsi qu'à la progression du produit intérieur brut réel, à un marché du travail robuste et à une nouvelle croissance démographique , et tout cela malgré la hausse du taux d’inflation.

Investissements dans le développement de lotissements

Parmi les investissements en immobilisations, figure une enveloppe de 25,9 millions de dollars pour le développement de lotissements résidentiels, commerciaux et industriels dans les collectivités de Watson Lake, Teslin, Haines Junction, Dawson, Mayo, Carmacks et Faro.

Le gouvernement propose également le financement de projets domiciliaires de l'ordre de 22,4 millions de dollars à Dawson, Watson lake et Teslin. D’autres montants s'ajoutent pour des prêts de développement et d’accès à la propriété en plus de subventions pour soutenir les locataires.

Aucun grand projet n’a toutefois été annoncé qui n’était pas déjà connu du public. Parmi les projets d’infrastructures qui bénéficieront d’une enveloppe du gouvernement, il y a notamment le projet de remplacement du pont de la baie Nisutlin, à Teslin, où un investissement de 44,5 millions de dollars est prévu.

Une somme de 25 millions de dollars est également allouée à la rénovation et à l’amélioration des infrastructures de l’aéroport international de Whitehorse.