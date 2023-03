Abus sexuels dans le diocèse de Hearst : de vives réactions dans la région

Emmanuelle Rheault, qui habite à Hearst, affirme qu’elle n’a pas été surprise par les révélations de Radio-Canada sur les décennies d’abus par des prêtres et bénévoles de la région.

Les noms qui sont sortis ne m'ont pas surpris, ça confirme que ces rumeurs-là que j'entends depuis que je suis toute petite finalement étaient vraies , explique-t-elle.

Mme Rheault affirme que la petite taille de la communauté a fait en sorte que les habitants ont toujours entendu des rumeurs .

Emmanuelle Rheault souhaite que sa demande d'apostasie soit accélérée, afin de quitter rapidement l'Église catholique. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Elle indique qu’elle avait déjà demandé par lettre à la paroisse qui l’a baptisée d’obtenir l’apostasie, pour officiellement quitter la religion catholique, mais qu’elle n’a toujours pas reçu de réponse.

Ça fait plus d'un an que j'ai envoyé cette lettre-là, puis tout ce que ça a fait là dernièrement c'est de me donner envie de relancer la paroisse pour avoir une réponse, parce que je ne veux plus faire partie de ça , explique-t-elle

En plus des révélations sur le diocèse de Hearst, elle rappelle que ce n’est pas la première fois qu’on entend ce type d’allégations.

« Ce n'est pas juste au Canada, c'est aux États-Unis, c'est en Europe, en Irlande, l'Église catholique, je trouve, a fait beaucoup de dommages partout dans le monde, jusque dans mon village. » — Une citation de Emmanuelle Rheault

Donc aujourd'hui, j'ai la confirmation que ça s'est rendu jusqu'ici et ça me donne juste envie de sortir de ça, de ne pas m'identifier à ce groupe-là et je ne veux pas que ce groupe-là me compte parmi leurs membres , ajoute-t-elle.

Omer Cantin, un autre citoyen de Hearst, avait lui aussi entendu des rumeurs d’abus de prêtres dans la région, il a toutefois été surpris par l’ampleur des révélations.

Omer Cantin se désole des agressions et des tentatives de cacher celles-ci de la part du diocèse. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

C'est complètement aberrant l'envergure que ce que l'émission Enquête nous révèle , dit-il.

Le nombre de curés impliqués, le nombre de victimes aussi. C'est incroyable , ajoute-t-il.

Selon lui, malgré la volonté de l’évêque de vouloir reconstruire la confiance , il se demande comment l’église s’est rendue jusque-là.

« Ce que je ne comprends pas, c'est comment ses prédécesseurs ont toujours essayé de cacher le phénomène. Je trouve ça incompréhensible. » — Une citation de Omer Cantin

Croisée dans la rue à Hearst, France Poulin déplore les abus qui ont eu lieu de la part de gens en qui les croyants devaient avoir confiance.

France Poulin habite à Hearst et dit qu'il est peut-être trop tard pour tenter de changer les choses Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

« Je trouve ça terrible parce que tu donnes plein de confiance, tu vas à l'Église, tu pratiques, puis tu te fais abuser c'est effrayant comme c'est terrible. Ça n'aurait jamais dû arriver. Ça ne devrait pas arriver. » — Une citation de France Poulin

Mme Poulin affirme que c'est en raison de tout ce qu’elle a entendu dans les dernières décennies au niveau de la religion catholique qu’elle n’a pas transmis la religion dans ses valeurs familiales.

Elle croit que même si le diocèse veut mettre en place des mesures, il est peut-être trop tard .

Je pense, il aurait fallu qu'ils se réveillent avant, quand ça commençait à sortir il y a 20 ans. Là, ils auraient dû faire un plan d'attaque tout de suite comme ça. Moi, personnellement, je pense qu’il est trop tard , déplore-t-elle.

Deux prêtres démis récemment de leurs fonctions

Rencontré après avoir pris connaissance de la totalité des faits présentés par Radio-Canada, l’évêque Pierre-Olivier Tremblay a confirmé que deux religieux et deux bénévoles ont été très récemment relevés de leurs fonctions au sein du diocèse.

Nous avons reçu des plaintes, et on devait faire une enquête préliminaire et c’est ce que nous avons fait , explique-t-il.

Il indique que Fernand Villeneuve et Rémi Lessard ont été retirés de leurs fonctions religieuses il y a deux semaines.

L'évêque Pierre-Olivier Tremblay souhaite rebâtir la confiance entre le diocèse et la communauté. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

M. Tremblay indique qu’il a engagé une travailleuse sociale qui n’est pas liée au diocèse, pour tenter d’aider les victimes et la communauté à rebâtir la confiance .

Elle a travaillé toute sa vie en soins à l’enfance [...] elle va traiter les plaintes et nous aider à bâtir des formations et à accompagner les communautés afin de créer une culture de prévention des abus , explique-t-il.

Avec les informations de Bienvenu Senga.