Veille du jour J pour les organisateurs de la Finale des Jeux du Québec

Très tôt jeudi matin, les responsables étaient à l'œuvre pour être fin prêts à temps.

Vers 10 h, une réunion au Cégep de Rivière-du-Loup a permis de faire le point sur l’avancement des préparatifs des différents comités.

On n'a pas de grosses choses, mais les partenaires sont là et c’est la même chose pour nos fournisseurs , a expliqué la directrice générale du comité organisateur, Karine Malenfant, lors du passage de Radio-Canada. Ils en donnent plus que ce qu'on a demandé. C'est vraiment une belle mobilisation du milieu!

Le comité organisateur a tenté de prendre de l’avance là où il a pu le faire. Depuis des mois, de nombreux repas et des collations pouvant être congelés ont été cuisinés. Que ce soit pour faire des muffins ou encore de la sauce à spaghetti, les bénévoles ont été nombreux à se relayer aux fourneaux.

Du matériel a aussi été entreposé au parc industriel. Il est maintenant temps de déplacer ces équipements par camions aux différents sites de Rivière-du-Loup, Saint-Antonin, Saint-Pascal et La Pocatière.

Du matériel a été entreposé pendant des mois en prévision des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

On privilégie les matelas, les lits et tout ce qui prend beaucoup de place et de volume dans l'entrepôt , a précisé le coordonnateur de la logistique, Jonathan Duclos.

Alimentation, sécurité, spectacles, logistique, plateaux sportifs, tout a été revu pour être certain de ne rien oublier. Même la météo est à l’ordre du jour des organisateurs.

La température peut être belle ici, mais elle peut être un peu plus hasardeuse en cours de route. Donc on a des plans B, des plans C et des plans D pour s'assurer que tout le monde va arriver en sécurité , assure le directeur des Jeux du Québec, Serge Boulianne.

Les premières compétitions débuteront samedi matin. Différentes activités seront également à l’horaire pour que les festivités dépassent le cadre sportif.

D’après un reportage de Patrick Bergeron