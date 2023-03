La dette du Nouveau-Brunswick fond, le débat sur la façon d’utiliser l’argent s’intensifie

À présent, le débat sur la manière d’utiliser tout cet argent s’intensifie.

Le mois dernier, le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick, Ernie Steeves, indiquait qu’il anticipait, une fois de plus, une réduction majeure de la dette.

Il estime que cette nouvelle baisse sera de 749 millions de dollars, ce qui réduirait la dette à 11,6 milliards.

Depuis la grande récession

Le problème de la dette au Nouveau-Brunswick persiste depuis la grande récession des années 2000. Pendant 12 ans, de 2007 à 2019, les dépenses étaient à la hausse et les revenus ont stagné. La dette a doublé durant cette période, pour atteindre environ 14 milliards.

Dans les trois dernières années, la dette de la province a baissé de 2,3 milliards, c’est-à-dire d’à peu près 16 %.

En pourcentage, c’est la deuxième plus importante réduction de dette des 40 dernières années par une province. Seule l’Alberta avait accompli un changement plus drastique : elle avait éliminé à 100 % sa dette de 13,4 milliards en seulement sept ans, au cours des années 1990.

Dans une récente entrevue, l’économiste Richard Saillant dit que ce qui vient d’être orchestré au Nouveau-Brunswick est un revirement fiscal dramatique .

C’est d’autant plus frappant que dans son livre Au bord du gouffre? en 2014, Richard Saillant arguait que la performance économique du Nouveau-Brunswick était si mauvaise que la province risquait la faillite.

Le premier ministre Blaine Higgs (à l'avant) et son ministre des Finances, Ernie Steeves, font du karting à Moncton durant la campagne électorale, le 2 septembre 2020. Photo : Facebook / Blaine Higgs

M. Saillant dit que le revirement est dû à des transferts plus élevés provenant du fédéral, à l’inflation élevée ces deux dernières années, et à une augmentation des revenus tirés de la taxation en raison de l’augmentation de la population du Nouveau-Brunswick.

Enfin, dit-il, il y a la décision du premier ministre Blaine Higgs de mettre de côté la majorité de ces économies, plutôt que de les réinvestir, comme l’ont fait d’autres provinces.

Richard Saillant dit que c’est tout un accomplissement, si on se concentre sur certains indicateurs fiscaux seulement.

Une stratégie différente dans les autres provinces

L’opposition à Fredericton demande au gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgs d’être moins avare et de commencer à redistribuer ces économies à la population qui souffre du piètre état du système de santé et d’une persistante crise du logement. Alors que la province s’apprête à présenter son budget ce mois-ci, ces appels se sont intensifiés.

Dans les Maritimes, le Nouveau-Brunswick n’est pas la seule province à avoir bénéficié d’une plus grande assiette fiscale à cause d’une croissance de la population. De 2016 à 2021, la population du Nouveau-Brunswick a augmenté de 3,8 %. Mais celle de l’Île-du-Prince-Édouard a augmenté de 8 % et celle de la Nouvelle-Écosse, de 5 %.

Les voisines du Nouveau-Brunswick ont cependant utilisé différemment les économies réalisées.

En Nouvelle-Écosse, où la population est environ 30 % plus élevée qu’au Nouveau-Brunswick, le gouvernement progressiste-conservateur de Tim Houston investit 629,5 millions dans ses infrastructures en santé cette année, environ quatre fois plus que ce que Fredericton a prévu dans son budget.

Plus largement, l’endettement augmente cette année dans toutes les provinces du pays, sauf le Nouveau-Brunswick.

À savoir si l’argent économisé par la province doit être mis en banque ou investi, et dans quelle proportion, est un débat de société qui devient nécessaire, croit l’économiste Richard Saillant. Ultimement, observe-t-il, les électeurs néo-brunswickois jugeront si la province gère adéquatement sa situation fiscale favorable.