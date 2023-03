Un plan de revitalisation du centre-ville de Regina qui va trop vite, selon certains

Plus d'une dizaine de délégations ont présenté leur point de vue mercredi au comité exécutif de la Ville de Regina concernant la redynamisation du centre-ville. Selon eux, le processus de revitalisation se déroule d'une manière trop rapide.

La publication du rapport du comité catalyseur du conseil municipal de Regina, qui a été rendu public la fin de la semaine dernière, a été citée comme un exemple d’une rapidité du processus.

Ainsi, des résidents et des experts s’indignent à propos de l'échéance serrée pour lire et examiner un rapport de 700 pages.

La professeure agrégée au département de géographie et d'études environnementales de l'Université de Regina, Vanessa Mathews, met l’accent sur le manque de consultations publiques organisées par le comité catalyseur sur des projets aussi importants.

Il y avait beaucoup de gens qui ont rempli les sondages et fait des présentations et on a l'impression, à la lecture du rapport, que chaque fois que le public n'est pas d'accord avec les recommandations du comité, c'est qu'il faut les éduquer , déclare Vanessa Mathews.

Mme Mathews indique qu’il n'y a eu qu'une semaine de consultations à la mi-octobre pour l’ensemble des projets proposés par le comité. Cependant, selon elle, un seul projet aurait dû faire l'objet de plusieurs semaines de consultations.

Je pense qu'il est vraiment important que nous ralentissions et que nous consultions la population de manière appropriée, car ces projets vont absorber la majorité de notre budget à l'avenir , estime la professeure en soulignant que le coût de certains projets est estimé à 150 millions de dollars, voire plus.

Selon le conseil de la Ville de Regina, le court délai de consultation s’explique par le désir d’obtenir un financement des gouvernements fédéral et provincial. La demande de financement de la Ville doit être déposée d'ici la fin du mois de mars, après la confirmation des emplacements des projets.

D’après le professeur adjoint à l'école de planification et de durabilité de l'Université du Nord de la Colombie-Britannique, Rylan Graham, le conseil municipal doit se focaliser sur la planification du projet.

Je pense qu'il y a des compromis à faire. Cela ne signifie pas que la construction d'un centre d'événements est mauvaise. Je pense qu'il y a des avantages à le faire, mais cela signifie clairement que nous ne pouvons pas faire d'autres choses qui sont également importantes pour la communauté , affirme Rylan Graham.

De son côté, afin de faire face à cette inquiétude, le conseil municipal a approuvé un amendement déposé par le conseiller et le coprésident du comité catalyseur, Bob Hawkins, qui exige la participation du public avant la finalisation de chaque projet.

Le conseil a également approuvé un autre amendement qui oblige l'administration municipale à mener un sondage public sur l'emplacement et la priorité d'un aréna au centre-ville de Regina.

Les recommandations relatives au nouveau centre aquatique seront discutées lors de la réunion du conseil municipal de la semaine prochaine.

Ainsi, le vote sur les trois projets sera entendu lors de la réunion du conseil prévue le 22 mars.

Avec les informations d’Alexander Quon