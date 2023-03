L’allongement des membres, une pratique médicale peu connue 

On triche un peu le corps. On va faire [...] comme si on fracture notre jambe, et ensuite, on va graduellement tourner un fixateur externe, ou un clou allongeur, pour aller chercher la longueur à un millimètre par jour, et l’os va tranquillement grandir dans ce gap là , explique-t-elle.

Chirurgies d'allongement des membres pratiquées à Sherbrooke

Ces traitements sont accompagnés de physiothérapie quotidienne. Je ne peux pas dire que c'est sans douleur, mais les enfants sont quand même très résilients , constate la chirurgienne.

Ces opérations sont beaucoup plus qu’esthétiques, soutient-elle. Pour les gens de petite taille, on ne parle pas de l'esthétique, parce que la société fonctionne à une hauteur fonctionnelle.

« Ce n’est définitivement pas pour tout le monde. Mais moi, comme médecin, ce n’est pas à moi de juger. C'est quelque chose qui est offert. Ce n'est pas déraisonnable de penser qu'un parent ou un enfant va vouloir aller chercher une hauteur où il va être tout fonctionnel dans la société. Moi, je me mets à la place du parent, je voudrais avoir toutes les options possibles. » — Une citation de Dre Marie Gdalevitch, chirurgienne orthopédique au Centre canadien d'allongement des membres

Ce genre d’opération est seulement possible pour la jambe et l’humérus, soit l’os du haut du bras, précise-t-elle.