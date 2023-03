Une vingtaine d’artistes attendus au festival Mamit Innu Nikamu à Unamen Shipu

Environ 25 artistes, dont Dan-Georges McKenzie, Ernest Courtois, Léo Grégoire, David Hart et Roger Lee Martin font partie de la programmation musicale.

Le festival Mamit Innu Nikamu, c'est la fierté de rendre hommage à nos peuples que nous célébrerons dans sa diversité , déclare par écrit la communauté d’Unamen Shipu.

C’est aussi l'occasion de présenter des activités traditionnelles comme du tambour et de la danse makusham.

Dans la langue innue, mamit veut dire l'Est. Mamit désigne donc les communautés innues à l'est de Sept-Îles, soit celles d'Ekuanitshit, de Nutashkuan, d'Unamen Shipu et de Pakuashipi.

Les communautés innues de l'Est Photo : Radio-Canada

Un festin de viande de caribou et d’outarde est également prévu dimanche, explique l’organisatrice du festival Mamit Innu Nikamu, Geneviève Mark.

Elle estime que plusieurs personnes des communautés avoisinantes seront à Unamen Shipu durant l’événement. La communauté d'Unamen Shipu n'est accessible que par motoneige en prenant la route blanche ou par avion.

Il y a beaucoup de véhicules nolisés qui viennent. Il y a des aînées des autres villages qui viennent voir des spectacles, pour jouer au bingo et pour aller voir leurs amis. Il va y avoir beaucoup de monde , croit Geneviève Mark.

Geneviève Mark précise que le festival n’avait pas eu lieu depuis 2020.

L'organisatrice du festival Mamit Innu Nikamu, Geneviève Mark (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Autant les Autochtones que les allochtones sont invités.

Ma communauté est un village qui accueille tout le monde. À La Romaine et à [Unamen Shipu], on a des Autochtones et des non autochtones qui sont accueillants , soutient l’organisatrice du festival.

La communauté organise simultanément son tournoi de hockey annuel Léo Mark.

Au même moment, à Sept-Îles, aura lieu le Festival des hivernants sur le site du Vieux-Poste.