Les meilleurs joueurs de basketball au pays s’affronteront à l’Université Laval

Comme hôte de la compétition, le Rouge et Or, qui vient de connaître sa meilleure saison en plus de huit ans, sera assuré d’une présence au 8 Ultime pour la première fois depuis 2008.

Je suis vraiment heureux de l’opportunité de présenter du basketball de haut niveau aux jeunes basketteurs. Ce n’est pas comme le regarder à la télé. De voir ça sous tes yeux, ça donne espoir de continuer à travailler pour un jour te retrouver sur le terrain pour le vivre toi-même , affirme par voie de communiqué l’entraîneur-chef de l’équipe masculine de basketball du Rouge et Or, Nathan Grant.

Nous utiliserons notre expertise et la qualité de nos installations pour tout mettre en œuvre afin de faire de cet événement une réussite et une expérience inoubliable pour les équipes participantes , ajoute la directrice du Service des activités sportives à l’Université Laval, Julie Dionne.

Les Raptors en camp d'entraînement à l'Université Laval. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Popularité croissante

Comme en témoigne le passage des Raptors de Toronto pour leur camp d’entraînement au PEPS à l’automne 2019, la popularité du basketball est en croissance à Québec.

L’Amphithéâtre Desjardins-Université Laval a accueilli plus de 2000 spectateurs à quelques reprises cette saison.

Nous savons que les partisans de basketball de la capitale rempliront le site de compétition , indique la chef du Sport de U SPORTS, Lisette Johnson-Stapley.

Pour le Rouge et Or, il s’agira d’une sixième participation au tournoi du 8 Ultime. La formation a connu ses meilleurs moments en 2002 et 2003, atteignant la demi-finale nationale.

Les Ravens de Carleton ont remporté 10 des 11 dernières éditions. Le tournoi 2023 aura lieu à Halifax, où il avait notamment été présenté pendant 20 saisons consécutives entre 1988 et 2007.

L’Université Laval a déjà accueilli à quatre reprises la version féminine du tournoi 8 Ultime.