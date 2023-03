Le jeu d’horreur Dead by Daylight sera adapté au cinéma par le producteur de La Purge

Dead by Daylight, le jeu phare du studio montréalais Behaviour Interactif, sera adapté au cinéma par le plus grand producteur de films d’horreur d’Hollywood, Blumhouse, et Atomic Monster, connu notamment pour les films Annabelle et La conjuration (The Conjuring).

Ayant accueilli des personnages emblématiques de la télévision, du cinéma et du jeu, il est normal que la franchise s’étende à de nouveaux horizons pour raconter son histoire , mentionne-t-on dans le communiqué de Behaviour Interactif.

Le jeu multijoueur en ligne Dead by Daylight peut déjà compter sur un vaste bassin de fans, avec quelque 50 millions de joueurs et de joueuses dans le monde.

Avec Dead by Daylight, l’équipe de Behaviour met le monde de l’horreur à l’honneur, en ayant créé un incroyable environnement débordant d’atmosphère et de terrifiants vilains, ce qui en fait une adaptation cinématographique parfaitement effrayante , croit James Wan, fondateur et PDG d’Atomic Monster, précisant que lui et son équipe sont d'immenses fans du jeu .

Le fondateur et PDG de Behaviour Interactif, Rémi Racine, figure parmi la liste de producteurs – exclusivement masculins – du film. L’équipe est toujours à la recherche de personnes pour prendre le rôle de la réalisation et la scénarisation.

« Nous savons qu’il existe de très nombreux adeptes de Dead by Daylight et nous pensons qu’il est impératif de trouver quelqu’un qui apprécie et aime ce monde autant que nous, pour nous aider à transposer le jeu au cinéma. » — Une citation de Jason Blum, fondateur et PDG de Blumhouse

Il semble s’agir d’un partenariat stratégique pour Blumhouse, qui a annoncé la semaine dernière ouvrir une nouvelle division de jeux vidéo.

La nouvelle tombe aussi à point pour Behaviour Interactif, le plus grand studio indépendant au Canada, qui célèbre cette année son 30e anniversaire.

Ces derniers mois, l’entreprise, qui emploie 1200 personnes à temps plein, a multiplié les annonces, allant du dévoilement de nouveaux titres phares, dont Meet Your Maker, au rachat de deux studios de jeux vidéo dans le monde. Ces deux acquisitions s’ajoutent à l’ouverture de nouveaux bureaux à Toronto, portant à quatre le nombre de studios de l’entreprise du quartier Mile-End à Montréal.