Le saxophoniste américain Wayne Shorter est mort à 89 ans

Son agente Alisse Kingsley l'a confirmé à l'AFP dans un message écrit, mais sans dévoiler la cause du décès du musicien, né le 25 août 1933 à Newark, près de New York, et dont l’influence sur le jazz a duré plus d'un demi-siècle.

Celui que le New York Times qualifie de musicien innovant , intrépide et énigmatique a joué avec les plus grands, dont Miles Davis, et excellait aussi bien au saxophone soprano qu'au ténor, notamment avec son groupe Weather Report.

Il était l'une des dernières légendes vivantes du jazz, genre musical qu'il avait embrassé dès les années 1950, après une jeunesse de clarinettiste.

Avec son frère Alan Shorter (1932-1988), ils jouaient du bebop et se surnommaient Mr Weird (Monsieur Bizarre) et Doc Strange (Docteur Étrange), chaussés de lunettes noires dans la pénombre de clubs de jazz.