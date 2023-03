Canadian Natural Resources augmente à nouveau son dividende

L’entreprise pétrolière et gazière calgarienne Canadian Natural Resources, a augmenté de 6 % le dividende versé à ses actionnaires après avoir enregistré un profit en forte hausse en 2022.

Elle a conclu l’année avec 10,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 42,7 % par rapport à 2021.

Canadian Natural Resources avait déjà augmenté le dividende deux fois en 2022 et mis en place un dividende spécial en août. Entre ces hausses et les programmes de rachat d’action, elle estime avoir versé 10,5 milliards de dollars à ses actionnaires.

En deux ans, l’entreprise a également réduit sa dette de moitié.

Comme toutes ses concurrentes, Canadian Natural Resources a profité d’un prix élevé du baril de pétrole et du gaz naturel et elle a produit à un niveau record en 2022.

L’entreprise note toutefois dans son communiqué qu’environ 10,3 milliards de dollars ont été reversés aux différents ordres de gouvernement sous la forme d’impôts et de redevances.

Elle estime également que ses 5 milliards de dollars d’investissement en infrastructures ont créé des retombées économiques pour le pays.

Projet de capture et stockage du carbone en attente

Les énormes profits des pétrolières ont attiré une salve de critiques dans le monde. Certains pays comme le Royaume-Uni ont mis en place une taxe spéciale sur ces bénéfices. Le Canada ne s’est pas engouffré dans cette voie, mais le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, a invité les pétrolières à débloquer les fonds pour investir dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le président-directeur général de Canadian Natural Resources, Tim McKay, a indiqué que son entreprise et les cinq autres pétrolières participant à l’Alliance nouvelles voies avancent les travaux d’ingénierie de leur projet de capture et de stockage du carbone. Elles attendent toutefois la mise en place d’une structure claire d’incitatifs financiers de la part des gouvernements fédéral et albertain avant de prendre la décision finale d’investissement.

C’est un coût important et avec un tel coût, nous voulons être certains des règles et de la structure financière , a-t-il souligné.

Il a notamment cité comme exemple à concurrencer la Loi sur la réduction de l’inflation (Inflation Reduction Act) des États-Unis.

Un début d’année difficile

Malgré ces bons profits sur l’année, le quatrième trimestre a toutefois été plus complexe pour la pétrolière. Le froid de décembre a conduit à des bris d’équipements miniers. Par conséquent, la production a diminué en décembre et en janvier.

Les bénéfices pour la période d’octobre à décembre 2022 ont diminué de 46 % par rapport au troisième trimestre.