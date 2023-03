L’animateur Pierre-Yves Lord quittera Deux hommes en or à la fin de la saison

Pierre-Yves Lord animera sa dernière émission de Deux hommes en or, magazine hebdomadaire d’affaires publiques de Télé-Québec, en avril prochain.

Il avait pris la relève de Jean-Philippe Wauthier pour accompagner le journaliste Patrick Lagacé à l’animation en 2017. L’actrice et animatrice Rosalie Bonenfant était venue s’ajouter au duo d’animateurs en 2021, ajoutant du même coup son nom à l’émission, devenue Deux hommes en or et Rosalie.

La nouvelle du départ de Pierre-Yves Lord, d’abord rapportée dans La Presse, a été confirmée par le principal intéressé sur les réseaux sociaux.

Ce fut une formidable expérience de vie. Une école. Mais j’ai expliqué à l’équipe de Deux hommes en or que je quitterai à la fin de la saison. Merci pour le voyage… , a-t-il écrit sur Instagram.

Je sens que je suis arrivé à la fin d’un cycle et qu’il y aura d’autres aventures folles qui me permettront d’explorer et de vibrer différemment.

La saison actuelle de Deux hommes en or prendra fin le 6 avril.