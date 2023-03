Un monument en hommage à l’Acadienne devenue la première mairesse au Nouveau-Brunswick

Celle que l’on appelait affectueusement « Bibi » est désormais immortalisée devant l’édifice municipal du village de Bas-Caraquet, dans la Péninsule acadienne, qu’elle a dirigé pour la première fois en 1974.

La structure est l'œuvre de l'artiste Luc Dugas, de Caraquet. Elle représente la charpente d’un bateau, un lien direct à l’importance de l’industrie navale dans l’histoire du village.

Elle est accompagnée de deux affiches, l’une la montrant à l’époque où elle était directrice de l’école primaire locale et l’autre indiquant les grandes réalisations de sa carrière politique et communautaire.

Le monument en hommage à Béatrice Doiron a été récemment dévoilé en face de l'édifice municipal de Bas-Caraquet. Photo : Gracieuseté : Loto 50/50 La Communautaire de Bas-Caraquet

Béatrice Doiron a été mairesse de Bas-Caraquet à deux reprises, soit de 1974 à 1977 et de 1980 à 1983.

Elle a aussi tenté sa chance en politique provinciale sous les couleurs progressistes-conservatrices de l’équipe de Richard Hatfield en 1978, sans succès.

Sa fille Agnès Doiron a suivi ses pas en étant mairesse du village pendant 10 ans, jusqu’en 2017.

Un projet qui mijotait depuis quelques années

Le monument est une idée de la Loto 50/50 La Communautaire du village. Il a été construit pour un peu moins de 8000 $.

Ce projet d’honorer Béatrice Bibi Doiron mijotait depuis plus de cinq ans. Au départ, l’idée était de construire une statue en hommage à la première femme acadienne à devenir maire, raconte Gilles Gagné, un des instigateurs de l’hommage.

Ce monument représente bien Bibi, cette Bibi active qu’a connue Bas-Caraquet. Elle a fait partie de beaucoup de causes importantes dans le village. Cette femme était à part des autres. Elle allait au bâton quand c’était le temps. Elle aimait les gens de sa communauté , a-t-il commenté.

Mme Doiron a aussi été directrice de l’ancienne école de Bas-Caraquet et a été aux premières loges pour aider à la construction de l’actuelle école L’Escale-des-Jeunes après la destruction de l’ancien édifice scolaire des suites d’un incendie.

De la génération des pionnières en politique

Le maire actuel de Caraquet, Bernard Thériault, relate que Bibi a défoncé plusieurs barrières politiques et féministes.

Elle avait beaucoup de dynamisme. Elle a été de cette génération de pionnières qui ont osé s’engager en politique. C’était très rare à cette époque. Elle était moderne dans sa démarche et elle a ouvert la voie à une approche plus dynamique en modifiant les habitudes et les traditions un peu vieillottes de la politique , a-t-il rappelé.

Pour le moment, aucune date n’a été déterminée pour une inauguration officielle du monument.