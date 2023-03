Alors que les pays du Nord se précipitent aux Philippines pour y recruter des infirmières et d'autres personnels en soins de santé, la responsable du ministère de la Santé, Maria Rosario Vergeire, s'inquiète des conséquences sur son pays qui connaît une pénurie de plus de 350 000 infirmières.

Depuis la pandémie, les responsables de la santé dans ce pays du sud-est asiatique affirment qu’environ 40 % de toutes les infirmières ont quitté le pays ou ont pris leur retraite.

Pour Maria Rosario Vergeire, la pénurie du personnel est une réalité douloureuse aux Philippines aussi. Nous aimerions arrêter l’hémorragie dès que possible , précise-t-elle.

Pourquoi les pays du Nord recrutent-ils activement? Les pays qui recrutent nos infirmières devraient également procéder à une forme d’échange afin que notre pays en retire quelque chose , déclare-t-elle.

Aux Philippines, les responsables gouvernementaux, les administrateurs d’hôpitaux et les défenseurs des infirmières essaient tous de trouver des moyens de rendre leur propre système de santé durable, même si les délégations de recrutement viennent frapper à la porte.

Une course entre les provinces canadiennes

Les Philippines ont traditionnellement formé plus d’infirmières que nécessaire, sachant qu’elles travailleront à l’international et enverront de l’argent pour soutenir leurs familles restées au pays. Cela explique en partie pourquoi d'autres pays y voient un bassin de recrutement.

Des délégations du Manitoba et du Nouveau-Brunswick viennent de rentrer de voyages de recrutement effectués en février.

Le gouvernement du Manitoba indique avoir offert des lettres d’intention à près de 190 infirmières et infirmiers autorisés, 50 personnes qui sont l’équivalent d’infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés et 110 aides-soignants.

Le ministre du Travail et de l’Immigration du Manitoba, Jon Reyes, indique que l’objectif de la délégation manitobaine était de recruter 350 infirmières philippines par une voie accélérée, au cours des deux prochaines années. Photo : Jon Reyes/Twitter

Le ministre du Travail et de l’Immigration du Manitoba, Jon Reyes, rappelle que la province doit pourvoir près de 2000 postes d’infirmiers vacants.

M. Reyes, lui-même originaire des Philippines, mentionne que l’objectif de la délégation manitobaine était de recruter 350 infirmières philippines par une voie accélérée, au cours des deux prochaines années.

Nous voulons nous assurer que le groupe qui arrive bénéficie d’une transition sans heurts afin qu’il puisse avoir un emploi rémunéré immédiatement, ce qui profitera aux Manitobains , a-t-il souligné depuis Manille, la capitale des Philippines.

Selon un porte-parole du ministère de la Santé, une délégation néo-brunswickoise a interviewé plus de 500 candidats et fait 241 offres d’emploi. Au 1er mars, 164 offres avaient été acceptées.

Une délégation de la Saskatchewan y était en décembre dernier et a fait plus de 170 offres d’emploi à des infirmières, à des assistants en soins continus et à des assistants de laboratoire médical.

Concurrence internationale et recrutement agressif

Il ne s’agit pas seulement des provinces canadiennes. D’autres pays se font concurrence pour attirer les infirmières des Philippines.

Et c’est exactement ça le problème , selon le président de l’Association des infirmières et infirmiers des Philippines, Melvin Miranda.

Le président de l’Association des infirmières et infirmiers des Philippines, Melvin Miranda, sonne l'alarme concernant les campagnes de recrutement du Canada et des autres pays du Nord. Photo : August Pineda/ABS-CBN

Depuis la pandémie, dit-il, des pays comme le Canada deviennent plus agressifs dans le recrutement . Les infirmières expérimentées sont attirées par l’offre salariale et la compensation énormes , précise-t-il.

M. Miranda ne veut pas empêcher les infirmières de saisir des occasions qui s'offrent à l’étranger, mais il s’inquiète de l’avenir du système de santé de son pays.

Nous le ressentons dans les communautés, notamment dans les régions éloignées que nous ne pouvons pas atteindre. Les données montrent qu’il y a une forte mortalité dans les grossesses à haut risque dans les provinces et les régions éloignées , tient-il à préciser.

Les infirmières philippines se disent déchirées entre leur devoir envers leur pays et les meilleures conditions de travail à l’étranger.

Parmi elles, Lawrence Vergara indique que plusieurs de ses collègues sont dévouées à leur pays. Nous sommes prêtes à rester, mais nous avons certaines demandes que notre pays ne peut pas nous accorder , souligne-t-elle.

Lawrence Vergara, une infirmière philippine, veut ramener toute sa famille au Canada, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, pour donner de nouvelles opportunités à ses enfants. Photo : August Pineda/ABS-CBN

Mme Vergara est une infirmière qui a travaillé à Dubaï, aux Émirats arabes unis, avant de retourner aux Philippines pendant la pandémie. Elle veut ramener toute sa famille au Canada, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, en partie à cause de l’énorme différence des salaires, mais aussi pour donner à ses enfants de nouvelles occasions.

Les pays moins développés s’inquiètent de plus en plus du fait que les nations riches comme le Canada exploitent ceux dont les systèmes de santé sont fragiles.

Howard Catton est le président-directeur général du Conseil international des infirmières à Genève, en Suisse. Il constate que c’est une question de moyens .

Les pays riches se lancent dans cette course mondiale pour remédier aux pénuries, alors qu’ils n’ont pas réussi à recruter suffisamment de personnel chez eux, mais en même temps ils vont se servir sur des tablettes déjà vides, dans des pays qui ne peuvent pas se permettre de perdre des infirmières , dit-il.

Ces pays doivent s’assurer qu’ils ne créent pas plus de dommages en recrutant là-bas , dit-il au sujet des Philippines.

On estime que 10 % des infirmières au Canada et 15 % de celles du Royaume-Uni sont formées à l’étranger, ce qui est le résultat de décisions délibérées de ne pas former suffisamment ses propres infirmières , selon M. Catton.

Avec les informations de Karen Pauls